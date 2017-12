Αυτός ο σκύλος είναι persona non grata και ο λόγος θα σε κάνει να κλάψεις!

Κι όμως! Πίσω από αυτές τις γλυκές φατσούλες κρύβονται οι πιο μεγάλοι απατεώνες. Τα σκυλιά για παράδειγμα, όσο χαρές και παιχνίδια κι αν σου κάνουν, είναι ικανά για όλα!

Και όταν λέμε για όλα το εννοούμε. Τρανό παράδειγμα είναι το huskey ο Jack.

Όλοι οι χρήστες του Twitter έκαναν έρευνα όταν μια γυναίκα στη Φιλαδέλφεια θέλησε να υιοθετήσει έναν σκύλο. Έτσι έπεσε πάνω στον Jack, ένα husky απ’ τη Σιβηρία.

Ο Jack είχε όλα τα καλά, εκτός από ένα: Είχε απαγορευτεί απ’ τον νόμο να υιοθετηθεί ή να μεγαλώσει στο Maryland των ΗΠΑ. Και τότε η γυναίκα ξεκίνησε να κάνει την έρευνά της στα social media προκειμένου να ανακαλύψει τι είχε κάνει ο σκύλος που του απαγορεύτηκε η είσοδός του στο Maryland.

what the fuck did you do in Maryland, Jack? pic.twitter.com/jZN5rG2m8v

— historian cole (@historiancole) November 28, 2017