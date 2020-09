LIKE US ON FACEBOOK

Γύρισες απ’ τις διακοπές κι ενώ το δέρμα σου είναι μαυρισμένο, νιώθεις ότι σου φωνάζει “βοήθεια!”. Το μαυρισμένο δέρμα δεν σημαίνει απαραίτητα και λαμπερό δέρμα, και φυσικά δεν είναι σε καμία περίπτωση συνώνυμο του υγιούς δέρματος. Ποια είναι τα βήματα για να επαναφέρεις το δέρμα σου μετά τις διακοπές;

Ενυδάτωση, scrub και αποτοξίνωση: Αυτά είναι τα 3 βασικά βήματα για να επαναφέρεις τη χαμένη λάμψη του δέρματός σου.

Τα βήματα για να επαναφέρεις το δέρμα σου μετά τις διακοπές

Ενυδάτωση

Είναι απ’ τα πιο σημαντικά βήματα που δεν πρέπει να ξεχάσεις. Το δέρμα σου το Καλοκαίρι εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες και στην ακτινοβολία του ηλίου. Φυσικά, το αντηλιακό που ελπίζουμε να φορούσες επιμελώς όλο το Καλοκαίρι βοήθησε, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως η επιδερμίδα σου δεν είναι αφυδατωμένη.

Γι’ αυτό φρόντισε λίγο παραπάνω την ενυδάτωση του προσώπου σου και του δέρματος σε ολόκληρο το σώμα σου. Βάζε τακτικά ενυδατική κρέμα και πίνε πολύ νερό!

Και εννοείται πως το πρόσωπό σου λατρεύει τις μάσκες!

Scrub

Το scrub -με μέτρο- είναι αυτό που χρειάζεται το δέρμα σου για να αποβάλλει οτιδήποτε περιττό υπάρχει πάνω. Η έξτρα περιποίηση και ένα ήπιο scrub είναι ένα δώρο για το δέρμα σου, το οποίο κουβαλάει πάνω του όλες τις… διακοπές σου!

Αποτοξίνωση

Last but not least! Ο οργανισμός σου ολόκληρος χρειάζεται αποτοξίνωση και σου έχουμε δώσει αρκετά tips στο παρελθόν για το πώς να το κάνεις.

Το ίδιο ισχύει και με την επιδερμίδα σου, η οποία έχει ανάγκη από σωστή διατροφή, θρεπτικά συστατκά, νερό. Παράλληλα, σου προτείνουμε να μείνεις makeup free για μερικές μέρες ώστε να απελευθερώσουν οι πόροι σου όλα τα περιττα στοιχεία και να έχεις λαμπερό δέρμα.

Φυσικά, ο καθαρισμός του προσώπου είναι κάτι που δεν πρέπει να ξεχάσεις σ’ αυτό το βήμα!

