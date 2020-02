Τα συστατικά που χρειάζεσαι για την αντιγήρανση του προσώπου

LIKE US ON FACEBOOK

Οι αντιρυτιδικές κρέμες είναι συχνά ενυδατικές με ενεργά συστατικά που σου προσφέρουν επιπλέον οφέλη για την επιδερμίδα. Αυτά τα πρόσθετα συστατικά βελτιώνουν τον τόνο της επιδερμίδας, την υφή, τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες. Ποια είναι τα συστατικά για την αντιγήρανση του προσώπου;

Είναι σημαντικό όταν αγοράζεις μια κρέμα να είναι κατάλληλη για τον δικό σου τύπο δέρματος, όπως είναι σημαντικό να προσέχεις τα συστατικά τα οποία περιέχουν.

Ποια είναι τα συστατικά για την αντιγήρανση του προσώπου;

Ρετινοειδή: Αυτός ο όρος χρησιμοποιείται για ενώσεις βιταμίνης Α, όπως ρετινόλη και ρετινοϊκό οξύ. Αυτά τα συστατικά χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν στην αποκατάσταση του δέρματος που έχει υποστεί βλάβες από τον ήλιο αλλά και για να μειώσει τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες.

Βιταμίνη C: Η βιταμίνη C είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό, που σημαίνει ότι προστατεύει το δέρμα από ελεύθερες ρίζες, που προκαλούν ρυτίδες. Η βιταμίνη C μπορεί να βοηθήσει στην προστασία του δέρματος απ’ τη ζημιά από τον ήλιο και να μειώσει τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες. Πριν και μεταξύ των χρήσεων, οι κρέμες που περιέχουν βιταμίνη C πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό μέρος μακριά από τις ακτίνες του ήλιου.

Υδροξυοξύ: Τα άλφα υδροξυοξέα (ΑΗΑ) περιλαμβάνουν γλυκολικό, κιτρικό και γαλακτικό οξύ. Χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων του δέρματος (απολέπιση). Χρησιμοποιώντας ένα προϊόν AHA τακτικά προετοιμάζει το δέρμα για να απορροφήσει καλύτερα άλλα προϊόντα και διεγείρει την ανάπτυξη ομαλής και απαλής επιδερμίδας.

Photo: unsplash/Laia Núñez

Συνένζυμο Q10: Αυτό το συστατικό βοηθά με τις ρυτίδες στην περιοχή των ματιών και προστατεύει το δέρμα από τον ήλιο.

Πεπτίδια: Αυτά τα μόρια εμφανίζονται φυσικά σε ζωντανούς οργανισμούς. Ορισμένα πεπτίδια είναι σε θέση να διεγείρουν την παραγωγή κολλαγόνου και έχουν αποδειχθεί ότι βελτιώνουν την υφή του δέρματος και τις ρυτίδες.

Εκχυλίσματα τσαγιού: Περιέχουν ενώσεις με αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Οι αντιρυτιδικές κρέμες είναι πιθανότερο να χρησιμοποιούν εκχυλίσματα πράσινου τσαγιού.

Εκχύλισμα σπόρων σταφυλιών: Εκτός από τις αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές του, το εκχύλισμα σπόρων σταφυλιού προάγει την παραγωγή κολλαγόνου.

Νιασιναμίδη: Ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό, η ουσία αυτή σχετίζεται με τη βιταμίνη Β-3. Βοηθάει στη μείωση της απώλειας νερού στο δέρμα και μπορεί να βελτιώσει την ελαστικότητα του δέρματος.

Ποιο botox; Πέντε φυσικοί τρόποι να εξαφανίσεις τις ρυτίδες

Τι άλλο μπορείς να κάνεις για την αντιγήρανση του προσώπου

Προστάτευσε το δέρμα σου απ’ την ηλιακή ακτινοβολία: Είναι σημαντικό να βάζεις πάντα το αντηλιακό σου, τόσο το Καλοκαίρι όσο και τον Χειμώνα. Μην ξεχνάς, πως ο ήλιος είναι ο πρώτος παράγοντας για την γήρανση του δέρματος.

Ενυδατική: Οι ενυδατικές κρέμες δεν σε προστατεύουν από τις ρυτίδες αλλά “παγιδεύουν” το νερό στο δέρμα και καλύπτουν προσωρινά τις λεπτές γραμμές.

Μην καπνίζεις: Μεταξύ των άλλων, το κάπνισμα προκαλεί στένωση των αιμοφόρων αγγείων στα εξωτερικά στρώματα του δέρματός σου. Καταστρέφει επίσης τις ίνες κολλαγόνου και ελαστίνης που δίνουν στο δέρμα τη δύναμη και την ελαστικότητά του. Ως αποτέλεσμα, ξεκινούν οι πρόωρες ρυτίδες.

Διαβάστε επίσης:

Photo: freepik