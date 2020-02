Τα beauty looks στα Oscars 2020 που μας εντυπωσίασαν

View this post on Instagram

. . . . . #outfitoftheday #fashiondesigner #fashionable #mylook #fashionblog #currentlywearing #fashiondiaries #fashiondesign #fashionstyle #fashiondaily #fashiongram #todaysoutfit #styleblogger #whatiworetoday #fashionweek #styleoftheday #fashionaddict #styleinspiration #wiwt #fashionstylist #landscapelovers #focalmarked #charlizetheron #oscars ##oscars2020 #oscarawards2020 #oscarawards #theacademy