Ο κανόνας των 60 δευτερολέπτων για το πρόσωπό σου!

Αν δεν έχεις γεννηθεί με ένα υπέροχο, μαλακό και λαμπερό δέρμα, τότε μάλλον πρέπει να δίνεις περισσότερη προσοχή στο πρόσωπό σου και να το περιποιείσαι. Η περιποίηση του προσώπου δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση και μερικές φορές είναι λιγάκι βαρετή.

Θα ακούσεις πολλά και διάφορα tips, μερικά ευσταθούν κι άλλα όχι. Το Internet άλλωστε είναι γεμάτο με μυστικά ομορφιάς.

Η περιποίηση του προσώπου με τον κανόνα των 60 δευτερολέπτων (αντί για… 10), τι ακριβώς είναι; Και τι μας λέει να κάνουμε;

Η μέθοδος καθαρισμού προέρχεται από τη Nayamka Roberts-Smith του LABeautyologist, αισθητικός, που συχνά λέει στους 43.000 followers της στο Twitter να πλένουν το πρόσωπό τους για 60 δευτερόλεπτα ώστε να αφήσουν τα συστατικά καθαρισμού να διεισδύσουν πραγματικά στο δέρμα. Οι περισσότεροι όπως αναφέρει πλένουν το πρόσωπό τους για περίπου 30 δευτερόλεπτα.

Cleansing your face (with your fingers) for 60 seconds allows the ingredients in the cleanser to actually work. Most ppl wash their face for like 15 seconds max.

It softens the skin & dissolves sebum blockages better.

Texture & overall evenness improves. #60SecondRule https://t.co/TQk6xkopOz

— Global Esthetician (@LaBeautyologist) November 1, 2018