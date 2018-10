LIKE US ON FACEBOOK

Κυριακή σήμερα και το NoMakeUpDay είναι πάλι εδώ για να σου δείξει μια μάσκα μαλλιών κατά της ψαλίδας. Σίγουρα μέσα στις 100.000 τρίχες που έχει κάθε άνθρωπος στο κεφάλι του, μερικές από αυτές ή καλύτερα και πιο σωστά σχεδόν όλες από τις τρίχες του έχουν ψαλίδα. Ναι καλά άκουσες, αν νομίζεις ότι εσύ δεν έχεις, κάνεις λάθος, ακόμα και ο ανδρικός πληθυσμός έχει ψαλίδα στις άκρες των μαλλιών.

Την ψαλίδα την αποκτάς από την πολλή χρήση των σεσουάρ για τα μαλλιά ή ακόμα κι από την καθημερινή χρήση των gel που τοποθετείς στα μαλλιά σου, για να αλλάξεις ή να πας «κόντρα» στα φυσικά σου μαλλιά. Αν θέλεις να δεις τα μαλλιά σου και πάλι υγιή, φτιάξε αυτή τη μάσκα μαλλιών κατά της ψαλίδας.

Σήμερα θα αφήσεις τα μαλλιά σου ελεύθερα και θα δώσεις λίγη παραπάνω ώρα στην περιποίηση τους. Σκέψου ότι είσαι σε ένα από τα πιο ακριβά spa του Μιλάνου και απόλαυσε την μάσκα που θα διαβάσεις παρακάτω για πιο λεία και μεταξένια, χωρίς ψαλίδα μαλλιά.

Υλικά:

1 παπάγια

1/2 κούπα γιαούρτι

Εκτέλεση:

Θα ανακατέψεις την παπάγια με το γιαούρτι μέχρι να γίνει ένα πηκτός αλλά αραιός πολτός.

Στην συνέχεια, θα την απλώσεις στα μαλλιά σου για περίπου 20 με 30 λεπτά, και μετά θα αφαιρέσεις την μάσκα με χλιαρό νερό.

Καλή επιτυχία! Μην ξεχνάς ότι: Life is too short to have boring hair.

Δες κι αυτό: