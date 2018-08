NoMakeUpDay: Αντιγηραντική και κατά στις διχρωμίες μάσκα με ντομάτα και μέλι!

LIKE US ON FACEBOOK

Δεν πιστεύω να ξέχασες το ραντεβού μας για σήμερα; Γιατί όπως κάθε άλλη Κυριακή στο iPop, έτσι και σήμερα είναι NoMakeUpDay και φτιάχνουμε τη δική μας αντιγηραντική και κατά στις διχρωμίες μάσκα με ντομάτα και μέλι!

Ξύπνα, φτιάξε καφέ και βγάλε μια ντομάτα από το ψυγείο και λίγο μέλι και σε λιγότερο από δέκα λεπτά θα είσαι έτοιμη με την παρακάτω αντιγηραντική μάσκα προσώπου…

Κυριακή σήμερα και πριν πας για θάλασσα καλό θα ήταν να κάνεις μια περιποίηση προσώπου και ειδικά μετά από μια τέτοια εβδομάδα (δηλαδή τον Δεκαπενταύγουστο) που ήταν γεμάτη με ποτό και ξενύχτια… χρειάζεσαι να κάνεις ένα detox, για να χαλαρώσει το δέρμα απ’ όλη την πίεση της περασμένης εβδομάδας.

Οι μάσκες με ντομάτα προτείνονται ιδιαίτερα ως αντιγηραντικές, ενυδατικές, ενώ οι ιδιότητες τους είναι αρκετά ωφέλιμες και κατά στις πανάδες και στις διχρωμίες του δέρματος, με ένα αποτέλεσμα που φαίνεται αμέσως μετά την χρήση τους.

Εμπιστεύσου την ντομάτα και θα εκπλαγείς με το αποτέλεσμα που θα σου αφήσει στην επιδερμίδα σου και θα θες να την ξανά κάνεις, ξανά – ξανά…!

Τι θα χρειαστείς για τη μάσκα προσώπου με ντομάτα και μέλι;

Ντομάτα

1 κουταλιά της σούπας μέλι

Πώς θα φτιάξεις την αντιγηραντική μάσκα με ντομάτα και μέλι;

Ξεφλούδισε μια ντομάτα και βάλε την στο μπλέντερ για να την πολτοποιήσεις. Έπειτα πρόσθεσε το μέλι, ανακάτεψε το μείγμα μέχρι να δέσει πολύ καλά. Άπλωσε το μείγμα στο πρόσωπο σου για περίπου 20 λεπτά, και στο τέλος ξέπλυνε το πρόσωπο σου με άφθονο νερό. Φυσικά, μετά δεν ξεχνάς την skincare routine σου!

Καλή επιτυχία! SHINE! Like the whole, universe is yours…..

