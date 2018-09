Μάθε πόσο καλό μπορεί να κάνει η βιταμίνη C στα μάτια σου

LIKE US ON FACEBOOK

Ποια βιταμίνη είναι θαυματουργή για κάτω από τα μάτια; Χωρίς πολλή σκέψη, η απάντηση είναι η βιταμίνη C. Βοηθάει πάρα πολύ στην μείωση των μαύρων κύκλων, προσφέρει λάμψη γύρω από τα μάτια και επίσης βοηθάει στην καταπολέμηση των λεπτών γραμμών ή στις ρυτίδες (εάν έχεις…). Είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να προσφέρεις στα μάτια σου!

Εκτός από την παροχή αντιοξειδωτικών, η βιταμίνη C στα μάτια σου μπορεί επίσης να βοηθήσει και στην επιβράδυνση του καταρράκτη στα μάτια, αλλά και στην πρόληψη της εκφύλισης της ωχράς κηλίδας.

Ας δούμε με παραπάνω προσοχή τι σου προσφέρει η βιταμίνη C στην ευαίσθητη περιοχή κάτω από τα μάτια.

Είναι καλή η βιταμίνη C για κάτω από τα μάτια;

Πόσο σημαντικό είναι για ένα μωρό το μητρικό γάλα; Τόσο σημαντική είναι και η βιταμίνη C για τα μάτια. Η βιταμίνη C βοηθά στο boostάρισμα υγιών τριχοειδών αγγείων και στην απορρόφηση του σιδήρου.

Σχεδόν όλα τα κύτταρα του σώματος εξαρτώνται από αυτή την βιταμίνη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του ματιού. Η βιταμίνη C βοηθά επίσης επίσης την υγεία των αιμοφόρων αγγείων στην περιοχή γύρω από τα μάτια.

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις σέρουμ βιταμίνης C για κάτω από τα μάτια;

Οι οροί βιταμίνης C που έχουν παρασκευαστεί για το πρόσωπο είναι ασφαλείς και στη χρήση γύρω από την περιοχή των ματιών. Γραμμές γύρω από το ευαίσθητο δέρμα των ματιών μπορούν να ωφεληθούν από τις πτυχές της βιταμίνης C που σχετίζονται άμεσα με το κολλαγόνο. Αυτοί οι οροί μπορεί να βοηθήσουν στο να φωτίζουν τους μαύρους κύκλους σου και να βελτιώσουν την ενυδάτωση στην περιοχή γύρω από τα μάτια.

Ποιες τροφές είναι γεμάτες σε βιταμίνη C;

Τη βιταμίνη C μπορείς να τη βρεις, εκτός ως συστατικό μέσα στις κρέμες ή στα σέρουμ, και στις τροφές όπως ντομάτα, σπανάκι, φρούτα και εσπεριδοειδή.

Εάν χρησιμοποιήσεις συχνά και γιa αρκετό καιρό την βιταμίνη C, θα παρατηρήσεις μεγάλη λάμψη κάτω από τα μάτια σου που δεν θα χρειάζεται να βάζεις κάθε μέρα κονσίλερ. Ναι! Καλά άκουσες. Είναι άλλο ένα από τα μυστικά μου, σε κάθε εβδομάδα μόδας που είμαι το πρωί βάζω κρέμα ματιών που περιέχει βιταμίνη C!

Do you have enough vitamin C? Now you will love it!

Διαβάστε ακόμα: