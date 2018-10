LIKE US ON FACEBOOK

Για άλλη μια Κυριακή το NoMakeUpDay έρχεται με μια μάσκα για τα μάτια με τσάι για να διώξεις τους μαύρους κύκλους και το πρήξιμο που μπορεί να έχεις κάτω από τα μάτια σου!

Κάθισε, χαλάρωσε, ούτως η άλλως είναι Κυριακή (είναι μια μέρα που πρέπει να δώσεις λίγο παραπάνω χρόνο στον εαυτό σου που το χρειάζεται…), φτιάξε ένα τσάι, όχι καφέ σήμερα και θα καταλάβεις αμέσως το γιατί…

Όπως σου είπα και παραπάνω φτιάξε ένα τσάι από πράσινο τσάι ή χαμομήλι (αν θες πρόσθεσε και λίγο γάλα μετά, όπως η βασίλισσα Ελισάβετ στο Buckingham). Αλλά μην πετάξεις το φακελάκι του τσαγιού. Γιατί;

Γιατί, θα τοποθετήσεις τα φακελάκια στο ψυγείο σου μέχρι εσύ να πιεις το τσάι σου και αφού το πιεις θα ξαπλώσεις στον καναπέ, θα κλείσεις τα μάτια σου και θα τα εφαρμόσεις πάνω τους σαν μάσκα.

Στη συνέχεια, θα αφήσεις τα φακελάκια για περίπου 10-15 λεπτά (αν θες και παραπάνω, θα είναι ακόμη καλύτερα). Αυτό το trick βοηθάει να υποχωρήσει κάτω από τα μάτια, το πρήξιμο, οι σκουρόχρωμες κηλίδες ή εάν έχεις θέμα με τους μαύρους κύκλους, θα τους δεις να εξαφανίζονται μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.

Φυσικά η συγκεκριμένη μάσκα δεν είναι μόνο για τις γυναίκες αλλά και για τους άντρες που θέλουν να δώσουν μια extra περιποίηση στην επιδερμίδα τους.

Καλή επιτυχία! Μην ξεχνάς ποτέ ότι: There is always something new to learn and feel each Sunday…

