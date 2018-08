Η μεγάλη αλλαγή απ’ τον Chanel που πολλοί περίμεναν!

LIKE US ON FACEBOOK

Είσαι έτοιμος να ακούσεις τι λάνσαρε η Chanel; Μια αλλαγή-προσθήκη που πολλοί θα περίμεναν. Chanel για άνδρες! Ναι, το brand λάνσαρε μια αντρική make-up σειρά με τρία προϊόντα, που υπόσχονται ότι θα σε κάνουν ακόμα πιο ακαταμάχητο και γοητευτικό…!

Chanel για άνδρες, είδηση που χαροποίησε πολλούς! Η καινούργια σειρά ονομάζεται Boy de Chanel και περιλαμβάνει ένα υγρό foundation με SPF 25, ένα μολύβι για να σχηματίζουμε τα φρύδια μας και ένα ενυδατικό-matte προϊόν για χείλη μας (το συγκεκριμένο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις άνετα και στην skincare routine σου ή να το έχεις μαζί σου να ενυδατώνεις τα χείλη και κατά την διάρκεια της μέρας, ειδικά τους χειμερινούς μήνες).

Εάν είσαι από τους άντρες που λατρεύουν την Chanel, τότε σίγουρα θα λατρέψεις αυτήν στην συγκεκριμένη σειρά, που έχει μια πολυτελή συσκευασία. Η συσκευασία είναι μαύρη-matte από έξω και αναγράφεται το όνομα της σειράς, Boy de Chanel.

Το όνομα προέρχεται από τον Boy Capel, που ήταν εραστής της ίδιας της Gabrielle ‘Coco’ Chanel (ορίστε και κάτι που δεν ξέραμε για την Chanel).

Η Chanel είχε πει σε ένα από τα statements, ότι «όπως και η Gabrielle Chanel δανείστηκε στοιχεία από την ανδρική ντουλάπα για να φορέσουν οι γυναίκες,έτσι, η Chanel αντλεί έμπνευση από τον κόσμο των γυναικών για να γράψει στο λεξιλόγιο μιας νέας αισθητικής για τους άνδρες. Γραμμές, χρώματα, στάσεις, ακόμα και χειρονομίες … Δεν υπάρχει απολύτως το θηλυκό ή αρσενικό προαπαιτούμενο πρόσωπο στην μόδα: το στυλ μόνο ορίζει το πρόσωπο που θέλουμε να είμαστε».

Η Chanel δεν είναι η πρώτη εταιρία που μέχρι στιγμής έχει λανσάρει καλλυντικά για άντρες. Εταιρίες όπως, Tom Ford, Loreal, Mac και Maybelline έχουν ήδη λανσάρει κάποια καλλυντικά μόνο για το αντρικό τους κοινό, καιρό πριν. Αυτό το τελευταίο λανσάρισμα από την Chanel (που είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίας πολυτελών ειδών στον κόσμο) αποδεικνύει ότι η ιδέα του μακιγιάζ δεν είναι αποκλειστικά μόνο για τις γυναίκες, εξαφανίζεται αυτός ο όρος μαζί με όλα τα στερεότυπα.

Γιατί και οι άντρες έχουν στο δικαίωμα στο make-up, ορισμένες φορές το make-up βοηθάει στην καλή ψυχολογία μας! Πώς σου φαίνεται η συγκεκριμένη ιδέα; Πάντως, με το που βγει στο online shop του οίκου Chanel, εγώ θα το αγοράσω αμέσως…!

Άλλωστε…:«A man without make-up is like a cake without icing» – Klaus Nomi

Διαβάστε επίσης: