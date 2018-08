Δες τι μπορεί να σου προσφέρει μια μάσκα προσώπου με… χρυσό!

LIKE US ON FACEBOOK

I’m a golden boy…You’re a golden girl! Εάν είσαι χρήστης του Instagram και ακολουθείς τις τάσεις μόδας και ομορφιάς, έχεις δει πιθανώς τις χρυσές μάσκες που χρησιμοποιούν μερικά από τα πιο διάσημα μοντέλα της Victoria’s Secret πριν την πασαρέλα. Αν είσαι παρατηρητική, σίγουρα θα έχεις δει ότι όλα τα γνωστά μοντέλα, και όχι μόνο, που κάνουν μάσκες προσώπου από χρυσό 24Κ, ανεβάζουν τουλάχιστον μια φωτογραφία στο Instagram λογαριασμό τους.

Για μερικούς μπορεί να είναι η πρώτη φορά που το βλέπουν ή που το δοκιμάζουν (προσωπικά την θεωρώ μια από τις καλύτερες μάσκες προσώπου, μετά από την μάσκα καθαρισμού με άργυλο…). Ξέρεις ποια είναι τα οφέλη που παρέχει η μάσκα προσώπου με χρυσό; Πριν συνεχίσεις να διαβάζεις πρέπει να σου πούμε πως, όχι, δεν χρειάζεται μια περιουσία για ν’ αγοράσεις μια μάσκα προσώπου με χρυσό!

Τι είναι η μάσκα από χρυσό με 24Κ;

Αυτές οι μάσκες είναι φτιαγμένες από 24K goldleaf και εφαρμόζονται απευθείας στο δέρμα. Οι περισσότερες απ’ αυτές έχουν επίσης κολλαγόνο και αιθέρια έλαια για να βοηθήσουν στην απαλότητα της επιδερμίδας.

Συνήθως, αυτές οι μάσκες πρέπει να τις αφήσεις για περίπου είκοσι λεπτά για να δώσουν πλήρη αποτελέσματα λάμψης στο δέρμα.

Τι προσφέρει στον δέρμα σου η μάσκα με χρυσό;

Οι μάσκες με χρυσό είναι αρκετά γνωστές τα τελευταία χρόνια επειδή έχουν ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση. Αυτές οι μάσκες έχουν μια ψυκτική επίδραση στο δέρμα που μπορεί να μειώσει το πρήξιμο και όλα τα δερματικά προβλήματα.

Μπορούν επίσης να αφήσουν το δέρμα να αισθάνεται πολύ μαλακό, με λίγη ως αρκετή λάμψη θα έλεγα, που προέρχεται από τις ενυδατικές ιδιότητες που προσφέρουν αυτές οι μάσκες.

Επιπλέον, μπορούν να προσθέσουν ελαστικότητα, κάτι που τις καθιστά ιδανικές για την αντιγήρανση του δέρματος (αλλά όχι μόνο, εγώ θα τις συνιστούσα για όλες τις ηλικίες… Είναι μια μάσκα τόσο πολύτιμη όσο και τα καράτια της!).

Οι χρυσές μάσκες από 24Κ γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς λόγω των αποτελεσμάτων που προσφέρουν. Αφήνουν το δέρμα σου πολύ μαλακό, το κάνουν πιο «εύκαμπτο» και μπορούν να προσθέσουν μια φυσική λάμψη που δεν θα πάρεις με τίποτα άλλο. Δοκίμασέ τες και θα δεις μεγάλες αλλαγές στην επιδερμίδα σου, αμέσως μετά από την πρώτη χρήση της μάσκας!

You are worth more than a peace of gold…

