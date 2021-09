Η σορός που βρέθηκε την Κυριακή, 19/9, στην περιοχή του Εθνικού Δάσους Μπρίτζερ Τέτον επιβεβαιώθηκε ότι ανήκει στην 22χρονη Γκάμπι Πετίτο, της οποίας τα ίχνη είχαν χαθεί στο τέλος Αυγούστου στη Φλόριντα, ενώ βρισκόταν σε ταξίδι αναψυχής με τροχόσπιτο, μαζί με τον 23χρονο αρραβωνιαστικό της, Μπράιαν Λόντρι, τον οποίο αναζητούν από τις 14 Σεπτέμβριου οι αρχές.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, ο ιατροδικαστής της κομητείας Τέτον, Μπρεντ Μπλου, διαπίστωσε ότι ο θάνατος της Πετίτο οφείλεται σε ανθρωποκτονία, ωστόσο περισσότερα στοιχεία θα προκύψουν από την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων της νεκροψίας.

#UPDATE : Investigators from #FBIDenver , National Park Service, U.S. Forest Service, Teton County Sheriff’s Ofc, Teton County Search & Rescue, and Jackson Police Dept searched for evidence in a remote area of Grand Teton National Park & Bridger-Teton National Forest. pic.twitter.com/l3PfIRBAtB

Το FBI έγραψε στο Twitter: “Η αιτία του θανάτου παραμένει εν αναμονή των τελικών αποτελεσμάτων της νεκροψίας”, δήλωσε το FBI, ενώ είπε ότι ο αρραβωνιαστικός της Πετίτο, Μπράιαν Λόντρι, είναι ένα άτομο που ενδιαφέρει. “Οποιοσδήποτε έχει πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο του κ. Λόντρι σε αυτό το θέμα ή την τρέχουσα τοποθεσία του, πρέπει να επικοινωνήσει με το FBI”, δήλωσε ο ειδικός πράκτορας αρμόδιος Μάικλ Σνάιντερ.

Οι αρχές της Φλόριντα ανακοίνωσαν σήμερα ότι διερευνούν πλάνα από κάμερα για κυνήγι ελαφιών. Σε αυτά φαίνεται ένας ταξιδιώτης, η φιγούρα του οποίου μοιάζει με τον Μπράιαν Λόντρι, να κάνει πεζοπορία στην έρημο.

Ο Σαμ Μπας ανέφερε ότι εντόπισε τον άντρα να φέρει σακίδιο στις 6:17 το πρωί της Δευτέρας, στην πόλη Μπέικερ της Φλόριντα. Το σημείο βρίσκεται περίπου 500 μίλια μακριά από το σπίτι του Λόντρι στο Νορθ Πορτ.

“Δεν λέω ότι είναι αυτός, αλλά όποιον κατέγραψε η κάμερά μου το πρωί στο Μπέικερ, ταιριάζει πολύ στην περιγραφή του Μπράιαν Λόντρι” έγραψε ο Μπας στο Facebook. Ήδη, υπήρξε επικοινωνία με τις αρχές, ενώ οι άνθρωποι στην περιοχή είναι προσεκτικοί.

Ο Λόντρι θεωρείται “άνθρωπος ενδιαφέροντος” στην εξαφάνιση της Πετίτο, ενώ οι γονείς του ανέφεραν ότι αγνοείται από την Παρασκευή. Το γραφείο του σερίφη στην κομητεία Οκαλούζα, επιβεβαίωσε ότι ερευνούν τις εικόνες, ωστόσο ακόμη δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση.

There you have it. Manner of death: Homicide. Let’s hope they find this scumbag alive. #GabbyPetito pic.twitter.com/EL0vWTFB6J

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παρατήρησαν ωστόσο ότι το σακίδιο του άντρα μοιάζει με με αυτό που υπήρχε σε φωτογραφία του Λόντρι σε story στο Instagram. “Φαίνεται ότι ο τύπος από το βίντεο του Σαμ Μπας στο Μέικερ της Φλόριντα έχει το ίδιο σακίδιο με τον Μπράιαν Λόντρι. Θα μπορούσε να είναι ο ίδιος;” έγραψε ένας χρήστης.

#BrianLaundrie #gabbypetitio #BrianLaudrie Not only does this image have an almost perfect resemblance of Brian Laundrie, it also has an resemblance of his backpack too. pic.twitter.com/UVPeywpnjk