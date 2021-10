Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεσης της Γκάμπι Πετίτο, η οποία έχει συγκλονίσει όχι μόνο την Αμερική, αλλά ολόκληρο τον κόσμο. Οι νέες πληροφορίες αφορούν τον αρραβωνιαστικό της 22χρονης, αφού τα λείψανα που βρέθηκαν σε πάρκο της Φλόριντα ανήκουν στον, επίσης, εξαφανισμένο Μπράιαν Λόντρι, που θεωρείτο ο μοναδικός ύποπτος.

Την Τετάρτη (20/10) σε μια ερημική περιοχή της Φλόριντας στις ΗΠΑ, όπου οι αρχές διεξήγαγαν έρευνες για τον εντοπισμό του Μπράιαν Λόντρι, του αρραβωνιαστικού της Γκάμπι Πετίτο, εντοπίστηκαν ανθρώπινα λείψανα. Σήμερα, Παρασκευή 22 Οκτωβρίου, οι αμερικανικές Αρχές επιβεβαίωσαν ότι αυτά ανήκουν στον 23χρονο Μπράιαν Λόντρι.

Human remains found in Florida park are those of Brian Laundrie, missing fiancé of murdered blogger Gabby Petito, FBI confirms https://t.co/jzMXpdSmR0 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 21, 2021

«Στις 21 Οκτωβρίου του 2021, η σύγκριση οδοντιατρικού ιστορικού επιβεβαιώσε πως τα ανθρώπινα οστά που βρέθηκαν στο Μνημείο T Mabry Carlton Jr και το Περιβαλλοντικό Πάρκο Myakkahatchee Creed ανήκουν στον Μπράιαν Λόντρι» ανέφερε στην ανακοίνωσή του το FBI.

On September 22, 2021, the U.S. District Court of Wyoming issued a federal arrest warrant for Brian Christopher Laundrie pursuant to a Federal Grand Jury indictment related to Mr. Laundrie’s activities following the death of Gabrielle Petito. pic.twitter.com/SSrBVbAeBs — FBI Denver (@FBIDenver) September 23, 2021

Στο περιβαλλοντικό πάρκο Myakkahatchee Creek εντοπίστηκαν – όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ – ένα κρανίο και προσωπικά αντικείμενα του Μπράιαν Λόντρι. Ο 23χρονος αγνοούνταν για περισσότερο από ένα μήνα και είχε χαρακτηρισθεί ως «άτομο ενδιαφέροντος» στις έρευνες εξαφάνισης και δολοφονίας της 22χρονης Γκάμπι Πετίτο.

#UPDATE: On October 21, 2021, a comparison of dental records confirmed that the human remains found at the T. Mabry Carlton, Jr. Memorial Reserve and Myakkahatchee Creek Environmental Park are those of Brian Laundrie. @FBITampa pic.twitter.com/ZnzbXiibTM — FBI Denver (@FBIDenver) October 21, 2021

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν κι άλλα αντικείμενα, όπως το σακίδιο του Μπράιαν και το σημειωματάριό του.

Υπόθεση Γκάμπι Πετίτο: Το σημειωματάριο του Μπράιαν Λόντρι

«Είναι ένα επικίνδυνο έργο για τις ομάδες έρευνας που προχωρούν μέσα σε βάλτους γεμάτους αλιγάτορες και ερπετά», επισήμανε η αστυνομία σχολιάζοντας τις έρευνες για τον Λόντρι. Εκτός από τα λείψανα, στο σημείο εντόπισαν «προσωπικά αντικείμενα, όπως ένα σακίδιο πλάτης και ένα σημειωματάριο, που ανήκαν στον Μπράιαν Λόντρι», σε μια περιοχή που «μέχρι πρόσφατα βρισκόταν κάτω από το νερό», εξήγησε την Τετάρτη ο πράκτορας του FBI Μάικλ Μακφέρσον.

Πηγή με γνώση των ερευνών ανέφερε στο CNN πως το σημειωματάριο του Λόντρι είναι «πιθανότατα διασώσιμο», αναφέροντας μάλιστα πως «βρέθηκε έξω από το στεγνό σακίδιο».

«Ήταν ξεκάθαρα βρεγμένο και θα χρησιμοποιήσουν κάθε πιθανό μέσο για να το στεγνώσουν προτού το ανοίξουν. Θα είναι πολύ προσεκτικοί με αυτό» ανέφερε η πηγή για την πιθανότατα πολύτιμη πηγή στοιχείων. Η ίδια πηγή πρόσθεσε πως παραμένει μυστήριο το πώς βρέθηκε εκτός σακιδίου το σημειωματάριο.

ICYMI: The moment the FBI revealed that suspected human remains were discovered near items belonging to Brian Laundrie. pic.twitter.com/69gy05fPOs — ABC7 Sarasota (@mysuncoast) October 20, 2021

Να θυμίσουμε πως λίγες εβδομάδες πριν οι Αρχές είχαν εντοπίσει το πτώμα της Πετίτο στον Εθνικό Δρυμό Μπρίτζερ-Τέτον στο Γουαϊόμινγκ. Ο θάνατός της κρίθηκε ως ανθρωποκτονία από στραγγαλισμό από τον ιατροδικαστή της κομητείας Τέτον και βασικός ύποπτος είχε θεωρηθεί ο σύντροφός της, για τον οποίο οι Αρχές είχαν εκδώσει ένταλμα σύλληψης.

