Τα βραβεία Νόμπελ 2021 μας δίνουν την ευκαιρία να γνωρίσουμε σπουδαίους ανθρώπους, να ψάξουμε την ιστορία τους και να κατανοήσουμε όλα όσα έχουν καταφέρει. Οι κόποι τους και οι προσφορά τους στην κοινωνία και την επιστήμη τους οδήγησαν στο να τιμηθούν απ’ τη νορβηγική Επιτροπή Απονομής Νόμπελ.

Παρακάτω θα γνωρίσεις τους ανθρώπους που βραβεύτηκαν φέτος με τα βραβεία Νόμπελ καθώς και το έργο τους. Να σημειώσουμε πώς αύριο, 8/10, θα γίνει η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης και την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου, το Νόμπελ Οικονομικών.

Τα βραβεία Νόμπελ συνοδεύονται από ένα χρυσό μετάλλιο και 10 εκατομμύρια Σουηδικές κορώνες (σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ). Τα χρήματα προέρχονται από την κληρονομιά που άφησε ο δημιουργός του βραβείου, ο Σουηδός Αλφρεντ Νόμπελ, που πέθανε το 1895.

Τα βραβεία Νόμπελ 2021

Νόμπελ Λογοτεχνίας

Ο φετινός νικητής του Νόμπελ Λογοτεχνίας είναι ο Αμπντουλραζάκ Γκούρνα, για «την ασυμβίβαστη και συμπονετική εξερεύνηση των επιπτώσεων της αποκοιοκρατίας και τη μοίρα του πρόσφυγα στο χάσμα ανάμεσα στους πολιτισμούς και τις ηπείρους.»

Το μυθιστόρημά του με τίτλο «Παράδεισος», που κυκλοφόρησε το 1994, ήταν σύμφωνα με την Σουηδική Ακαδημία η κορύφωση του συγγραφικού έργου του και προήλθε από ένα ερευνητικό ταξίδι στην Ανατολική Αφρική γύρω στο 1990. Είναι μία λυπηρή ιστορία αγάπης, στην οποία συγκρούονται διαφορετικοί κόσμοι και πεποιθήσεις.

Ο συγγραφέας, με καταγωγή από την Τανζανία, γεννήθηκε στη Ζανζιβάρη και μένει στην Αγγλία, ενώ γράφει στα αγγλικά. Κυριότερα έργα του θεωρούνται τα μυθιστορήματα «Paradise» και «Desertion».

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021

Νόμπελ Χημείας

Το Νόμπελ Χημείας 2021 κέρδισαν οι επιστήμονες Μπέντζαμιν Λιστ και Ντέιβιντ Μακ Μίλαν για την «ασύμμετρη οργανική κατάλυση» που χρησιμοποιείται στην φαρμακευτική έρευνα και μείωσε τις επιπτώσεις της χημικής βιομηχανίας στο περιβάλλον.

Σύμφωνα με την Σουηδική Επιτροπή, ο Γερμανός Μπέντζαμιν Λιστ και ο Σκωτσέζος Ντέιβιντ ΜακΜίλαν, ανέπτυξαν «ένα νέο και ευρηματικό εργαλείο για την δημιουργία μορίων: τον οργανοκαταλύτη, που χρησιμοποιείται στην έρευνα για νέα φάρμακα και, παράλληλα, βοήθησε την Χημεία να γίνει πιο ”πράσινη”.»

Οι καταλύτες είναι θεμελιώδη εργαλεία για τους χημικούς, αλλά οι ερευνητές πίστευαν για πολύ καιρό ότι υπάρχουν μόνο δύο διαθέσιμα είδη καταλυτών: τα μέταλλα και τα ένζυμα.

Σχολιάζοντας το φετινό βραβείο, το μέλος της Επιτροπής Νόμπελ, καθηγητής Πίτερ Σομφάι, από το πανεπιστήμιο Lund της Σουηδίας, δήλωσε: «Έχουμε ένα νέο εργαλείο στην οργανική χημεία και αυτό είναι το μεγαλύτερο όφελος για την ανθρωπότητα».

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2021

Νόμπελ Φυσικής

Ο Αμερικανοϊάπωνας Σιουκούρου Μανάμπε), ο Γερμανός Κλάους Χάσελμαν και ο Ιταλός Τζόρτζιο Παρίζι κέρδισαν το βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2021, για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με το κλίμα της Γης.

Το μισό βραβείο απονέμεται στον Μανάμπε, 90 ετών, και τον Χάσελμαν, 89 ετών, για την «μοντελοποίηση στη Φυσική του κλίματος στη Γη, την ποσοτική μεταβλητότητα και την αξιόπιστη πρόβλεψη της παγκόσμιας υπερθέρμανσης», σύμφωνα με τη Βασιλική Ακαδημία Επιστημών της Σουηδίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, βραβεύεται επίσης ο Παρίζι, 73 ετών, «για την ανακάλυψη της αλληλεπίδρασης της αταξίας και των διακυμάνσεων στα φυσικά συστήματα από ατομικές σε πλανητικές κλίμακες».

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.” pic.twitter.com/At6ZeLmwa5 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2021

Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής – Φυσιολογίας

Στους Ντέιβιντ Τζούλιους και Αρντέμ Παταπουτιάμ απονεμήθηκε το Νόμπελ Ιατρικής – Φυσιολογίας, για την έρευνα τους για τους υποδοχείς θερμοκρασίας και αφής.

Το βραβείο του απονεμήθηκε για την έρευνα τους για τους υποδοχείς θερμοκρασίας και αφής, ανακοίνωσε σήμερα η Βασιλική Ακαδημία Επιστημών της Σουηδίας που απονέμει το βραβείο.



Με τις ανακαλύψεις τους ξεκλείδωσαν ένα από τα μυστικά της φύσης και κατάφεραν να εξηγήσουν με ποιο τρόπο η θερμότητα, το κρύο και η αφή μπορούν να ενεργοποιήσουν τα σήματα στο νευρικό μας σύστημα μέσω των οποίων αισθανόμαστε, ερμηνεύουμε και αλληλεπιδρούμε με το εσωτερικό και εξωτερικό μας περιβάλλον.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.” pic.twitter.com/gB2eL37IV7 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2021

