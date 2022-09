Το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ αναχώρησε από τα Ανάκτορα του Buckingham την Τετάρτη 14/9, για το Westminster όπου και ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα. Το πλήθος μπορεί να αποχαιρετήσει τη μονάρχη και να αποτίσει φόρο τιμής στο πρόσωπό της μέχρι τη Δευτέρα 19/9, όταν θα γίνει και η κηδεία της.

Καθώς η άμαξα με την σορό της βασίλισσας απομακρυνόταν από το παλάτι, ο γιος της, ο βασιλιάς Κάρολος Γ’, τα αδέρφια του και οι γιοι του βάδιζαν πίσω από το φέρετρο, στο οποίο είχε τοποθετηθεί ένα στεφάνι από λευκά τριαντάφυλλα και το στέμμα της ακουμπισμένο πάνω σε ένα μωβ βελούδινο μαξιλάρι.

Draped in the Royal Standard, Her Majesty The Queen's coffin is taken in Procession to Westminster Hall. pic.twitter.com/m19YFYQuWv

Η στρατιωτική πομπή υπογράμμισε τις επτά δεκαετίες της Ελισάβετ ως αρχηγού του κράτους, καθώς η διαδικασία του εθνικού πένθους μετατοπίστηκε στις μεγάλες λεωφόρους και τα ιστορικά ορόσημα της πρωτεύουσας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στην αίθουσα του Westminster, όπου η βασίλισσα θα βρίσκεται μέχρι την κηδεία της, πλήθος κόσμου περνά για το τελευταίο αντίο, εμφανώς συγκινημένοι, με σκυμμένο το κεφάλι και δάκρυα στα μάτια.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται ότι θα συμμετάσχουν στο λαϊκό προσκύνημα. Εκτιμάται ότι πολλοί θα περιμένουν δεκάδες ώρες σε μια ουρά που μπορεί να εκτείνεται σε μήκος ακόμη και 16 χιλιομέτρων.

Ο Βασιλιάς δε θα εμφανιστεί πουθενά σήμερα 15/9, καθώς πρόκειται να έχει μια ιδιωτική ημέρα περισυλλογής, ύστερα από μια σημαντική εβδομάδα με τις νέες υποχρεώσεις του μονάρχη.

Ο Κάρολος επέστρεψε στο σπίτι του στο Highgrove στο Gloucestershire και δεν αναμένεται να παραστεί σε καμία δημόσια εκδήλωση.

His Majesty The King and The Queen Consort attended a Service of Reflection for the life of HM Queen Elizabeth II at St Anne’s Cathedral, Belfast.



Dignitaries, representatives from civic society & the wider community across NI were among the congregation paying their respects. pic.twitter.com/hwvcVvpmud