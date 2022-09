Πλησιάζει η ημέρα που τα μέλη της βασιλικής οικογένειας θα πρέπει να πουν το τελευταίο τους αντίο στην βασίλισσα Ελισάβετ. Την Δευτέρα 19/9, θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της μονάρχη και ύστερα αναμένεται να ταφεί μαζί με τον αγαπημένο της σύζυγο, τον πρίγκιπα Φίλιππο στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Κάστρο του Windsor.

Πάνω από 2.000 άνθρωποι από όλο τον κόσμο θα συγκεντρωθούν στο Αββαείο του Westminster τη Δευτέρα για να τιμήσουν την αείμνηστη μονάρχη, η οποία πέθανε στις 8 Σεπτεμβρίου στο Κάστρο Balmoral στη Σκωτία. Τα αγαπημένα μέλη της οικογένειάς της πρόκειται να συνοδεύσουν το φέρετρο ακόμα τρεις φορές: καθώς αυτό θα μεταφερθεί στο Αββαείο του Westminster, μετά στην Αψίδα του Wellington και, τέλος, στο Κάστρο του Windsor, όπου θα αναπαυθεί η βασίλισσα.

Η κηδεία της θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί, τοπική ώρα, στο Αβαείο του Westminster, ενώ οι πύλες θα έχουν ανοίξει από τις 8 το πρωί για να λάβει τη θέση του το εκκλησίασμα των περίπου 2.000 ατόμων.

Η κηδεία της Βασίλισσας πρόκειται να είναι μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις βασιλιάδων και πολιτικών που φιλοξενούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και δεκαετίες, καθώς 500 αρχηγοί κρατών και ξένοι αξιωματούχοι αναμένεται να παρευρεθούν.

Όταν τελειώσει η λειτουργία, τα μέλη της οικογένειας της βασίλισσας θα αποσυρθούν στο Κάστρο του Windsor για μια ήσυχη δεξίωση. Οι τελετές τελειώνουν γύρω στις 19:30 μ.μ., όταν η βασίλισσα Ελισάβετ θα ενταφιαστεί στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου.

Το χώμα που θα σκορπίσουν πάνω στο φέρετρο τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, θα προέρχεται από το βασιλικό μαυσωλείο του Φρόγκμορ.

Η βασίλισσα θα ταφεί με τον επί επτά και πλέον δεκαετίες σύζυγό της, Φίλιππο στο Μνημείο του Βασιλιά Γεωργίου VI.

Πριν τον τελευταίο ύμνο, θα αφαιρεθούν από το φέρετρο το βασιλικό στέμμα και το σκήπτρο.

Draped in the Royal Standard, Her Majesty The Queen's coffin is taken in Procession to Westminster Hall. pic.twitter.com/m19YFYQuWv

O Δούκας του Εδιμβούργου, πέθανε στις 9 Απριλίου 2021 σε ηλικία 99 ετών, ωστόσο δεν έχει ταφεί ακόμα.

Το βασιλικό πρωτόκολλο ορίζει πως τώρα, μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ , ο εκλιπών σύζυγός της θα μεταφερθεί δίπλα στην εκλιπούσα πλέον σύζυγό του μετά την κηδεία της. Οι διαδικασίες της ταφής για το βασιλικό ζεύγος είχαν αποκαλυφθεί όταν ο πρίγκιπας Φίλιππος πέθανε. Το σχέδιο είχε ως στόχο να θέσει το ζευγάρι δίπλα-δίπλα στην ταφή.

Her Majesty The Queen’s coffin arrived at the Palace of Westminster today under the care of the King's Troop Royal Horse Artillery and Grenadier Guards.



Her Majesty’s coffin will now be lying-in-state, under vigil, until the funeral.https://t.co/IKr3xMyqjF pic.twitter.com/pqKhEQ7j96