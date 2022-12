Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις μετά τον πυροβολισμό του 16χρονου Ρομά σε βενζινάδικο της Θεσσαλονίκης, ο οποίος δεν πλήρωσε το ποσό που του αναλογούσε. Από το περιστατικό και μετά διαδηλώσεις έχουν ξεσπάσει σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρα μας, με πολλούς να συγκρίνουν το περιστατικό μαζί με τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου, υποστηρίζοντας πως η αστυνομική βία, δυστυχώς, δε θα αλλάξει ποτέ. Στον αστυνομικό ο οποίος πάτησε τη σκανδάλη και πυροβόλησε τον 16χρονο ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.

Σύμφωνα με το grtimes, ο αστυνομικός κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και εκτέλεση παράνομου πυροβολισμού ακινητοποίησης ή εξουδετέρωση.

Όπως αναφέρει το thesstoday, από το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας διατάχθηκε διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ).

Να σημειώσουμε πως ο αστυνομικός πήρε προθεσμία για να απολογηθεί στον εισαγγελέα και μέχρι την απολογία του θα βρίσκεται υπό κράτηση, ενώ το 16χρονο αγόρι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο δικηγόρος του 16χρονου που δέχθηκε πυροβολισμό στο κεφάλι, Θεόφιλος Αλεξόπουλος μιλώντας στην ΕΡΤ απηύθυνε έκκληση σε όποιον είδε κάτι από το περιστατικό να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές.

«Περιμένουμε το παιδί, ο Κώστας να ανακάμψει και να δείξει δύναμη, 14 χρόνια μετά το περιστατικό [αναφέρεται στη δολοφονία του 15χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου από αστυνομικό], έρχεται σαν τραγική ειρωνεία αυτό το περιστατικό να μας θυμίσει ότι η αστυνομική βία είναι παρούσα και μάλιστα όχι σαν ένα μεμονωμένο περιστατικό αλλά για μία εν ψυχρώ επίθεση εις βάρος ενός ανήλικου για το τίμημα των 20 ευρώ. Ο αστυνομικός αυτός γνώριζε πολύ καλά ποιος είναι ο δράστης. Γνώριζε πολύ καλά ότι αυτός που καταδίωκε δεν πλήρωσε το τίμημα των 20 ευρώ».

Εκλιπαρούμε εάν υπάρχει κάποιος, που είδε το περιστατικό, εάν υπάρχει οποιοδήποτε υλικό βιντεοληπτικό ενδεχομένως από παρακείμενες οικίες να επικοινωνήσει», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Υπάρχει για μας ένα αφήγημα, που δυστυχώς έρχεται να χειροτερέψει την κατάσταση. Πρόκειται για το δήθεν αφήγημα περί προσπάθειας εμβολισμού του περιπολικού από τον Κώστα κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Καταρχάς κάθε φορά, που υπάρχει μία περίπτωση αλόγιστης αστυνομικής βίας, το αφήγημα είναι το ίδιο. Και στην περίπτωση Σαμπάνη και στην περίπτωση Γρηγορόπουλου, το αφήγημα είναι το ίδιο. Εδώ πέρα αυτό το αφήγημα καταρρέει από τα ίδια τα περιστατικά. Πρόκειται για μία ευθεία βολή από πίσω, από το άτομο, το οποίο το καταδιώκει», τόνισε ο δικηγόρος.

Επιπλέον, ανέφερε ότι «εάν οι αστυνομικοί θεωρούσαν ότι υπάρχει εκείνη τη στιγμή κίνδυνος για τη ζωή τους ή ότι υπάρχει επίθεση, όπως απαιτείται να υπάρχει για να χρησιμοποιήσει το όπλο του κάποιος αστυνομικός, το πρώτο, που θα έπρεπε να κάνει ήταν να εγκαταλείψει αυτή την καταδίωξη. Είχαν τα στοιχεία κυκλοφορίας».

Εντάσεις κι επεισόδια σημειώθηκαν έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης όπου βρέθηκε ο αστυνομικός για να πάρει προθεσμία για την απολογία του.

Στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί συγγενικά πρόσωπα του ανηλίκου και αλληλέγγυοι για να διαμαρτυρηθούν, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ομάδες ανθρώπων ξεκίνησαν να πετούν αντικείμενα και ξύλα προς τους αστυνομικούς που είχαν παραταχθεί, οι οποίοι προχώρησαν σε χρήση χημικών και χειροβομβίδας κρότου λάμψης.

Mass riots occured in the big protest for the shooting of a 16 years old kid by a DIAS police officer. The atmosphere throughout the city center was full of tear gases, in Thessaloniki, December 5, 2022/Christos Karras. #16χρονος #antireport pic.twitter.com/nSxZIDgxp1