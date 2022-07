Η διαδικτυακή πλατφόρμα κοινής χρήσης βίντεο ανακοίνωσε ότι θα αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο προωθεί μη ασφαλείς αμβλώσεις. Η απόφαση του Youtube έρχεται μετά την ανατροπή της ιστορικής συνταγματικής απόφασης Roe v. Wade και την απαγόρευση του δικαιώματος στην άμβλωση.

«Τα βίντεο που περιλαμβάνουν ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με την ασφάλεια των αμβλώσεων θα περιλαμβάνονται στις πολιτικές παραπληροφόρησης της εταιρείας», ανέφερε η πλατφόρμα εταιρεία σε σχετική της ανακοίνωση στο Twitter. Δεσμεύτηκε επίσης να παρέχει πραγματικές πληροφορίες για την υγεία σε πίνακες πληροφοριών σχετικά με βίντεο και αποτελέσματα αναζήτησης.

Η αμερικανική ομάδα δικαιοσύνης των φύλων UltraViolet ισχυρίζεται ότι αυτό θα βοηθήσει στην προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά ότι οι εταιρείες τεχνολογίας πρέπει να κάνουν πολλά περισσότερα από αυτό. Η Shaunna Thomas, συνιδρυτής και εκτελεστική διευθύντρια της UltraViolet, ανέφερε ότι απαιτείται άμεση δράση για την πρόληψη μιας «επιδημίας παραπληροφόρησης» και την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών για την υγεία των εγκύων.

Η UltraViolet είναι μία από τις 200 ομάδες που υπέγραψαν μία επιστολή, η οποία στάλθηκε στο YouTube, το Meta, το TikTok και το Twitter, υποστηρίζοντας ότι αυτές είναι που «επί του παρόντος επιτρέπουν και επωφελούνται από την επικίνδυνη ιατρική παραπληροφόρηση».

Οι ιατρικοί πάροχοι των ΗΠΑ και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που υπέγραψαν την επιστολή δήλωσαν ότι το περιεχόμενο που προωθούσε εναλλακτικές λύσεις στα εγκεκριμένα φάρμακα για την άμβλωση ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο και απαιτούσε άμεση δράση από τις εταιρείες. Επιπλέον, δημοσιεύσεις που προωθούν τοξικά βότανα ως μέθοδο άμβλωσης έχουν εμφανιστεί πρόσφατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας συναγερμό στους γιατρούς.

Η προώθηση «μη δοκιμασμένων» μεθόδων για τις αμβλώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «δεν είναι απλώς επικίνδυνη – είναι απειλητική για τη ζωή μιας γυναίκας», ανέφερε χαρακτηριστικά η Thomas. Πρόσθεσε ότι ενώ η υπόσχεση του YouTube να βάλει τέλος στην παραπληροφόρηση ήταν ένα «σημαντικό βήμα», οι δράσεις του θα πρέπει να επεκταθούν.

1/ Starting today and ramping up over the next few weeks, we will remove content that provides instructions for unsafe abortion methods or promotes false claims about abortion safety under our medical misinformation policies. https://t.co/P7A27WPYuD