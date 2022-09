Η σορός της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ μεταφέρεται από το κάστρο Balmoral της βασιλικής οικογένειας στην πρωτεύουσα της Σκωτίας, στο Εδιμβούργο. Η αυτοκινητοπομπή ξεκίνησε σήμερα το πρωί (11/09) και σήμανε το πρώτο σκέλος ενός πολυήμερου τελετουργικού ταξιδιού.

Η αγάπη της βασίλισσας για το σπίτι της στο Balmoral ήταν γνωστή. Τα περισσότερα καλοκαίρια τα περνούσε στο εξοχικό κτήμα 50.000 στρεμμάτων στο Aberdeenshire, συνήθως έχοντας δίπλα της τον αγαπημένο της σύζυγο Φίλιππο και την οικογένειά της.

Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε περίοδο εθνικού πένθους μέχρι την κηδεία, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Σεπτεμβρίου στο Αβαείο του Westminster. Η τελευταία «κατοικία» της βασίλισσας θα είναι στο Windsor, δίπλα στον σύζυγό της, Φίλιππο, ο οποίος πέθανε το 2021 σε ηλικία 99 ετών.

Το «ταξίδι» ξεκίνησε περίπου στις 10:00 (ώρα Αγγλίας) και θα διαρκέσει στο σύνολο γύρω στις έξι ώρες, διανύοντας πάνω από 160 χιλιόμετρα, ενώ θα ακολουθήσει τη διαδρομή μέσω του Aberdeenshire, του Aberdeen, του Angus και του Tayside πριν φτάσει στο Εδιμβούργο, στο Παλάτι του Holyroodhouse.

Το δρύινο φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ, το οποίο βρισκόταν στην αίθουσα χορού του Κάστρου Balmoral καλυμμένο με τα βασιλικά σύμβολα της Σκωτίας και ένα στεφάνι από λουλούδια στην κορυφή, τοποθετήθηκε στη νεκροφόρα από έξι θηροφύλακες του κτήματος.

Λίγο αργότερα, το αμάξι που μετέφερε τη σορό βγήκε από τις πύλες του Balmoral για να κατευθυνθεί προς την πρωτεύουσα της Σκωτίας. Τα μέλη του προσωπικού του Balmoral είχαν την ευκαιρία να αποτίσουν τα τελευταία τους σέβη πριν μεταφερθεί η σορός, καθώς πολλοί από εκείνους είχαν περάσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους δουλεύοντας για τη βασίλισσα Ελισάβετ.

Χιλιάδες άνθρωποι παρευρέθηκαν στους δρόμους για να αποτίσουν και εκείνοι τα σέβη τους κατά τη διάρκεια της εξάωρης διαδρομής που θα μεταφέρει τη βασίλισσα Ελισάβετ στο Παλάτι του Holyroodhouse, την επίσημη κατοικία της στη Σκωτία.

Her Majesty The Queen’s coffin has left Balmoral.



Accompanied by The Princess Royal and Sir Tim Laurence, the cortege will travel to the Palace of Holyroodhouse.



The Wreath on the coffin features Dhalias, Sweet Peas, Phlox, White Heather and Pine Fir from the Balmoral Estate. pic.twitter.com/Atv2v9SGFz