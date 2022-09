Ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ συγκλόνισε τη Μεγάλη Βρετανία αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Λίγες ώρες πριν την κηδεία της, η βασιλική οικογένεια τιμά τη μνήμη της μακροβιότερης μονάρχη με ένα τελευταίο «αντίο», δημοσιεύοντας ένα πορτραίτο της βασίλισσας που κανείς μας δεν είχε δει μέχρι τώρα.

Συγκεκριμένα, το βράδυ πριν από την κηδεία της, ο επίσημος λογαριασμός της βασιλικής οικογένειας στο Instagram δημοσίευσε το τελευταίο πορτραίτο της μονάρχη η οποία έγραψε την δική της ιστορία.

Το πορτραίτο δείχνει τη βασίλισσα Ελισάβετ να χαμογελά φορώντας το αγαπημένο της μαργαριταρένιο κολιέ και τα σκουλαρίκια της. Φορούσε, επίσης, ένα φόρεμα σε χρώμα ανοιχτό μπλε και τις εντυπωσιακές μπλε καρφίτσες.

Οι δύο καρφίτσες, που φοριούνται χωριστά η μία πάνω από την άλλη, έχουν δημιουργηθεί από ακουαμαρίνα και διαμάντι. Σύμφωνα με το Court Jeweler, ένα blog που παρακολουθεί και αναλύει τα αστραφτερά κομμάτια της βασίλισσας, οι καρφίτσες της δόθηκαν από τον πατέρα της, George VI, ως δώρο για τα 18α γενέθλιά της.

Σύμφωνα με τη λεζάντα της γλυκιάς φωτογραφίας, η φωτογραφία τραβήχτηκε φέτος για να σηματοδοτήσει το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας, το οποίο τίμησε τα 70 χρόνια της στον θρόνο.

Η δημοσιοποίηση της φωτογραφίας είναι μόνο ένας από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους η βασιλική οικογένεια τίμησε την μονάρχη τις τελευταίες ημέρες. Από τον θάνατό της στο Κάστρο Balmoral στη Σκωτία στις 8 Σεπτεμβρίου, η οικογένεια θρηνεί και εξέδωσε αρκετές δηλώσεις προς τιμήν της αείμνηστης μονάρχη. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το φέρετρο της βασίλισσας μεταφέρθηκε από τη Σκωτία στο Λονδίνο και μια επίσημη πομπή το ακολούθησε καθώς ταξίδευε από τα Ανάκτορα του Buckingham στο Westminster Hall.

Δεν είναι μόνο τα μέλη της οικογένειας της βασίλισσας που αποτίουν φόρο τιμής: Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν περιμένει ώρες στην ουρά για να αποτίσουν τα σέβη τους στην βασίλισσα στο Westminster Hall. Έχουν επίσης πραγματοποιηθεί δύο χωριστές αγρυπνίες, μία από τα παιδιά της και μία από τα εγγόνια της.

Η κηδεία της σήμερα, Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, θα είναι η πρώτη κρατική κηδεία στην Αγγλία μετά τον θάνατο του Winston Churchill το 1965. Θα περιλαμβάνει λειτουργία στην οποία θα παρευρεθούν 2.000 άτομα, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες ηγέτες του κόσμου, και μια ιδιωτική τελετή ταφής στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, όπου η βασίλισσα θα αναπαυθεί δίπλα στον σύζυγο της, τους γονείς και την αδερφή της.

Πέρα από τις φωτογραφίες, τις ομιλίες και τις εκδηλώσεις η βασιλική οικογένεια δημοσιοποίησε ένα ολιγόλεπτο βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter, με φωτογραφίες της βασίλισσας από την γέννησή της μέχρι τον θάνατό της.

Remembering Our Queen.



Today people from across the UK, Commonwealth and around the world will pay tribute to the extraordinary life and reign of Her Majesty The Queen. pic.twitter.com/yuFxoo6Gdu