Μαχητές των Ταλιμπάν φαίνεται πως διέλυσαν μία γενναία διαδήλωση Αφγανών γυναικών στην Καμπούλ, σχεδόν ένα χρόνο μετά την κατάληψη της εξουσίας από την μαχητική ομάδα.

Μετά την επεισοδιακή κατάληψη της εξουσίας στο Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν, η πραγματικότητα για τις γυναίκες της χώρας είναι τουλάχιστον ζοφερή, παρά τις υποσχέσεις που είχε δώσει το νέο καθεστώς. Επί έναν ολόκληρο χρόνο, εφαρμόζουν αμέτρητους περιορισμούς στις ζωές των γυναικών, καταπατώντας με κάθε τρόπο τα δικαιώματά τους.

Περίπου 40 γυναίκες λοιπόν, αποφάσισαν να παρελάσουν στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν ζητώντας πίσω τα δικαιώματα τους, φωνάζοντας διάφορα συνθήματα, προτού οι Ταλιμπάν διαλύσουν τη συγκέντρωση πυροβολώντας στον αέρα. Οι ίδιοι μάλιστα κατέσχεσαν τα κινητά τους τηλέφωνα, σταματώντας μια από τις πρώτες γυναικείες διαδηλώσεις που συνέβησαν εδώ και μήνες.

Οι γυναίκες φώναζαν αιτήματα για «Ψωμί, δουλειά και ελευθερία», κρατώντας ένα πανό που έγραφε «Η 15η Αυγούστου είναι μια μαύρη μέρα», αναφερόμενες στην ημέρα που οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την Καμπούλ το 2021.

Afghan women refuse to be silenced. They continue to protest, demanding their basic rights, one year after the Taliban swept to power pic.twitter.com/dKVCWLBjny