Οι Ουκρανοί μαθητές, από τους οποίους ο ρωσικός στρατός έκλεψε την χαρά της τελετής αποφοίτησης, δεν τα παράτησαν και τόσο εύκολα, αφού επέστρεψαν στα ερείπια του σχολείου τους αποφασισμένοι να γιορτάσουν αυτή τη σημαντική στιγμή.

Η Anna Episheva δημοσίευσε μια φωτογραφία στο Twitter της ανιψιάς της με ένα κόκκινο φόρεμα να στέκεται μπροστά από το σχολείο της στο Χάρκοβο.

Ουκρανοί μαθητές: Πάρτι αποφοίτησης στα ερείπια του σχολείου τους

«Η ανιψιά μου έπρεπε να αποφοιτήσει φέτος από το λύκειο. Αυτή και οι φίλες της αγόρασαν φορέματα και ανυπομονούσαν για αυτή τη μέρα. Μετά ήρθαν Ρώσοι. Το σχολείο της χτυπήθηκε και καταστράφηκε. Σήμερα επέστρεψε σε ό,τι είχε απομείνει από το σχολείο της και τα σχέδιά της», έγραψε.

10 graduates of school N134 in Kharkiv, which was destroyed by Russians at the end of February 2022, danced a farewell school waltz among the ruins of their former school.



You can see their parents who also came to this touching graduate day.



Video Suspilne Kharkiv pic.twitter.com/z3KjSZXhoh — Oleksandra Matviichuk (@avalaina) June 7, 2022

Σε ένα βίντεο, το οποίο κοινοποίησε η Episheva, φαίνονται γονείς να κινηματογραφούν και να υποστηρίζουν τα παιδιά τους καθώς χορεύουν ένα αποχαιρετιστήριο βαλς στο χώρο του σχολείου.

Students of School #134, Kharkiv, danced their prom waltz against the backdrop of the ruins of their Alma mater.

Heavily damaged days after #Russia’s full-scale invasion of Ukraine in February, the school later became the last outpost for #Russian occupiers in Kharkiv.

🎥Suspilne pic.twitter.com/de7yYQy1Mt — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) June 6, 2022

«Υπάρχουν 111 σχολεία που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς από τη Ρωσία στην Ουκρανία. Αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί εάν ο ουκρανικός στρατός δεν μπορέσει να τα σταματήσει», πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος Ihor Terekhov δήλωσε την Τρίτη, 7/6, ότι η Ρωσία «δεν αφήνει το Χάρκοβο» μετά από μια επίθεση που σκότωσε ένα άτομο και τραυμάτισε άλλα τρία.

Kharkiv school graduate in her graduation dress on the rubble of her school destroyed by the Russian artillery pic.twitter.com/sVaWuxjnhN — Hlib Vyshlinsky (@hlib) June 7, 2022

Το Χάρκοβο, στα ανατολικά της Ουκρανίας, γνώρισε έντονο βομβαρδισμό τους δύο πρώτους μήνες του πολέμου, καθώς οι μάχες μαίνονταν κοντά στα περίχωρά του.

Ωστόσο, η κατάσταση στην πόλη έχει ηρεμήσει κάπως τις τελευταίες εβδομάδες καθώς οι ρωσικές δυνάμεις υποχώρησαν από την περιοχή.

