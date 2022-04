Το Red Bull Art of Motion, Astypalea Edition, με υποστηρικτές το WHAT’S UP της COSMOTE και χορηγό επικοινωνίας την COSMOTE TV , ξεκινάει τώρα!

Ο πρωταθλητής του Art of Motion 2014 & 2015, Δημήτρης Κυρσανίδης , σχολιάζει: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που επιστρέφει το Red Bull Art of Motion και είναι πάλι στην Ελλάδα. Το νέο format είναι πολύ ενδιαφέρον, και η αλήθεια είναι ότι ανυπομονούσα να δω αυτές τις αλλαγές στον διαγωνισμό, γιατί πολλές από αυτές είναι ιδανικές για τους freerunners και θα προσφέρουν high-level θέαμα & υλικό».

Η μεγαλύτερη διοργάνωση freerunning παγκοσμίως, το Red Bull Art of Motion , επιστρέφει για 9 η χρονιά και αυτή τη φορά μας συστήνει έναν νέο παράδεισο του αθλήματος. Εκεί που τα Δωδεκάνησα συναντούν τις Κυκλάδες, εκεί που οι γαλαζοπράσινες παραλίες μαγεύουν τους επισκέπτες, εκεί που η Χώρα του νησιού έχει χαρακτηριστεί από τις πιο όμορφες και εντυπωσιακές του Αιγαίου… καλώς ήρθατε στο Red Bull Art of Motion στην Αστυπάλαια.