Έφτασε η σορός της βασίλισσας Ελισάβετ στο κάστρο του Windsor και η διαδικασία τη κηδείας βρίσκεται κι επίσημα στην τελική ευθεία. Κατά την άφιξη του φερέτρου στο Windsor ακούστηκαν καμπάνες και κανονιοβολισμοί, ενώ την πομπή ακολούθησαν τα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Εικόνες που συγκλόνισαν την Μεγάλη Βρετανία, κι όχι μόνο.

Από την ώρα που η νεκροφόρα έφτασε στο Windsor, χιλιάδες πολίτες χειροκροτούσαν κατά μήκος της διαδρομής, για να αποχαιρετήσουν την επί επτά δεκαετίες βασίλισσά τους.

Thousands gathered outside Windsor Castle walk way for royal funeral.#QueenElizabeth #QueenElizabethIIMemorial pic.twitter.com/NAwW18JHrA — Sajid Aziz (@Sajidazz) September 19, 2022

Τι έγινε στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ;

Να τονίσουμε πως σήμερα Δευτέρα 19/9, τα μέλη της βασιλικής οικογένειας είπαν το τελευταίο αντίο στην μονάρχη που υπηρέτησε το έθνος τους τόσα χρόνια. Μετά, λοιπόν, την ολοκλήρωση του λαϊκού προσκυνήματος η κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ, συνολικής διάρκειας 13 ωρών, που σχεδιαζόταν εδώ και 20 χρόνια, ξεκίνησε στο Αββαείο του Westminster στις 13:00 (ώρα Ελλάδος).

Queen Elizabeth II’s coffin arrives at Westminster Abbey for her funeral service. pic.twitter.com/9fGENZtaAH — Royal Central (@RoyalCentral) September 19, 2022

Την κανονιοφόρο του Βασιλικού Ναυτικού, που μεταφέρει το φέρετρο, ακολούθησαν τα παιδιά και τα εγγόνια της, μαζί με άγημα 142 ναυτών και 200μελή στρατιωτική μπάντα.

142 sailors draw the gun carriage carrying Queen Elizabeth II’s coffin from Westminster Hall to Westminster Abbey.



The King and members of his family join the procession on foot. pic.twitter.com/XiFaNknEqt — Royal Central (@RoyalCentral) September 19, 2022

Πάνω από 2.000 άνθρωποι από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν στο Westminster για να τιμήσουν την αείμνηστη μονάρχη, η οποία πέθανε στις 8 Σεπτεμβρίου στο Κάστρο Balmoral στη Σκωτία. Τα αγαπημένα μέλη της οικογένειάς της συνόδευσαν το φέρετρό της καθώς αυτό μεταφέρθηκε στο Αββαείο του Westminster, στην Αψίδα του Wellington και, τέλος, στο Κάστρο του Windsor, όπου και θα αναπαυθεί η βασίλισσα.

At The King's request, the wreath contains foliage of Rosemary, English Oak and Myrtle (cut from a plant grown from Myrtle in The Queen's wedding bouquet) and flowers, in shades of gold, pink and deep burgundy, with touches of white, cut from the gardens of Royal Residences. pic.twitter.com/5RteIWahuW — The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022

Μετά το τέλος της λειτουργίας τα μέλη της οικογένειας της βασίλισσας αποσύρθηκαν στο Κάστρο του Windsor για μια ήσυχη δεξίωση και η βασίλισσα θα ενταφιαστεί στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου.

The Royal Family walk behind Queen Elizabeth II’s coffin as the procession arrives at St George’s Chapel. pic.twitter.com/oIHoZfiTLh — Royal Central (@RoyalCentral) September 19, 2022

Ανάμεσά τους βρίσκονται και οι πρίγκιπες George και Charlotte. Στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, όπου θα τελεστεί λειτουργία θα είναι παρόντες 800 καλεσμένοι, η θέση των οποίων έχει προαποφασιστεί. Ο αριθμός είναι σαφώς μικρότερος των 2.000 που παρακολούθησαν τη νεκρώσιμη ακολουθία.

The Royal Family follow Queen Elizabeth II’s coffin into St George’s Chapel. pic.twitter.com/cFbFcgkMMO — Royal Central (@RoyalCentral) September 19, 2022

Το χώμα που πρόκειται να σκορπίσουν πάνω στο φέρετρο τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, προέρχεται από το βασιλικό μαυσωλείο του Φρόγκμορ.

Η βασίλισσα θα ταφεί με τον επί επτά και πλέον δεκαετίες σύζυγό της, Φίλιππο στο Μνημείο του Βασιλιά Γεωργίου VI.

Πριν τον τελευταίο ύμνο, θα αφαιρεθούν από το φέρετρο το βασιλικό στέμμα και το σκήπτρο.

The bearer party perform their final duty as they place The Queen’s coffin in St George’s Chapel. pic.twitter.com/8EV5R2HNHp — Royal Central (@RoyalCentral) September 19, 2022

