Μέσα στα θολά νερά του ποταμού Νερβιόν του Μπιλμπάο, το τρομακτικά ρεαλιστικό πρόσωπο μιας νεαρής κοπέλας που ”πνίγεται” στην παλίρροια εμφανίστηκε ξαφνικά και απροειδοποίητα την περασμένη εβδομάδα, αναστατώνοντας τους ανθρώπους της ισπανικής πόλης.

Ο Μεξικανός υπερρεαλιστής καλλιτέχνης Ρούμπεν Ορόσκο δημιούργησε τη συγκεκριμένη φιγούρα με άκρως ρεαλιστικό τρόπο και την ομόμασε “Bihar”, που σημαίνει “Αύριο” στα Βασκικά, για μια φιλανθρωπική εκστρατεία, για το BBK Foundation, με στόχο να ενθαρρύνει τη συζήτηση γύρω από τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος.

Ο στόχος του καλλιτέχνη, όπως αποκάλυψε στην ισπανική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Nius, είναι πως οι άνθρωποι πρέπει να αρχίσουν να συνειδητοποιούν ότι “οι ενέργειές τους μπορεί να μας βυθίσουν ή να μας κρατήσουν στη ζωή”.

Η φιγούρα που ζυγίζει 120 κιλά, βυθίζεται και αποκαλύπτεται κάθε μέρα, καθώς η παλίρροια κατακλύζει τον ποταμό Νερβιόν. Είναι μια αντανάκλαση του τι θα μπορούσε να συμβεί “εάν συνεχίσουμε να ποντάρουμε σε μη βιώσιμα μοντέλα”, όπως αυτά που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή.

Οι άνθρωποι στο Μπιλμπάο εντόπισαν για πρώτη φορά την φιγούρα “Bihar” όταν εμφανίστηκε εντελώς ξαφνικά την περασμένη Πέμπτη, αφού μεταφέρθηκε με βάρκα και βυθίστηκε στο ποτάμι, κοντά στο κέντρο της πόλης, τη νύχτα.

