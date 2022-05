Ένα αυθεντικό εσωτερικό έγγραφο διέρρευσε και προαναγγέλλει το τέλος του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, όμως το ίδιο υπογραμμίζει ότι δεν αντιπροσωπεύει την «τελική» απόφαση του δικαστηρίου. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, αντιδράσεις έχουν ξεσπάσει τόσο στην Αμερική, όσο και σε ολόκληρο τον πλανήτη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να απευθύνει έκκληση υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση.

Το συγκεκριμένο έγγραφο φαίνεται να δείχνει ότι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ετοιμάζεται να αποφανθεί υπέρ της πολιτείας του Μισισιπή σε μια υπόθεση σχετικά με το εάν το κράτος μπορεί να απαγορεύσει σχεδόν όλες τις αμβλώσεις κατά και μετά τις 15 εβδομάδες κύησης, ένας νόμος ξεκάθαρα κατά των δικαιωμάτων άμβλωσης που κατοχυρώνεται στο Roe v Wade.

Το έγγραφο 98 σελίδων, το οποίο περιλαμβάνει 118 υποσημειώσεις και ένα παράρτημα 31 σελίδων σχετικά με τους ιστορικούς νόμους της πολιτείας για τις αμβλώσεις, δημοσιεύτηκε ολόκληρο . «Το Roe έκανε τρομερά λάθος από την αρχή», λέει. «Το σκεπτικό του ήταν εξαιρετικά αδύναμο και η απόφαση είχε καταστροφικές συνέπειες».

Λέει ότι το Roe v Wade «πρέπει να απορριφθεί» και συνεχίζει: «Είναι καιρός να προσέξουμε το σύνταγμα και να επιστρέψουμε το ζήτημα των αμβλώσεων».

Το Roe v Wade είναι η δικαστική απόφαση που προστατεύει το δικαίωμα σε άμβλωση στις ΗΠΑ μέχρι το σημείο που ένα έμβρυο μπορεί να επιβιώσει εκτός της μήτρας, που θεωρείται ευρέως ως 24 εβδομάδες κύησης. Η πλήρης εγκυμοσύνη είναι η 39η εβδομάδα κύησης. Η απόφαση του 1973 είναι από τις πιο αμφιλεγόμενες στην αμερικανική ιστορία και έχει υποβληθεί σε πολλές νομικές προκλήσεις κατά τη διάρκεια του έτους – αλλά έχει επιβιώσει μέχρι τώρα.

Αν και η γνωμοδότηση υποτίθεται ότι είναι προσχέδιο, θα είχε γραφτεί μετά από ψηφοφορία για το υπό εξέταση ζήτημα από το δικαστήριο – και δείχνει ότι η πλειοψηφία των δικαστών κατέληξε στην άποψη η οποία είναι κατά των αμβλώσεων.

Μετά από μια τέτοια ψηφοφορία, ανατίθεται σε έναν δικαστή η γνώμη της πλειοψηφίας και στη συνέχεια συντάσσει ένα σχέδιο, το οποίο στη συνέχεια κυκλοφορεί και υπόκειται σε τροποποιήσεις. Είναι πιθανό να γίνουν αλλαγές, ακόμα και να αλλάξουν οι ψήφοι πριν από την τελική απόφαση του δικαστηρίου, η οποία αναμένεται τους επόμενους δύο μήνες.

Με οργή είναι η απάντηση. Ένας δημοσιογράφος του BuzzFeed δημοσίευσε ένα βίντεο με περίπου 200 διαδηλωτές έξω από το δικαστήριο να φωνάζουν συνθήματα όπως «η άμβλωση είναι υγειονομική περίθαλψη» και «το σώμα μου, η επιλογή μου».

A couple hundred people or so have gathered tonight outside of the Supreme Court to protest the draft decision overturning Roe v Wade. They're chanting slogans like "abortion is healthcare" and "my body, my choice." pic.twitter.com/kIFwLjBDAP