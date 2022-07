View this post on Instagram

Ο 33χρονος είναι εγγονός του Σταύρου Νιάρχου, γιος του Σπύρου Νιάρχου και της Δάφνης Γκίνες. Εργάζεται ως δημοσιογράφος για τα αμερικανικά περιοδικά The Nation και The New Yorker.