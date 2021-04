Όπως ανακοίνωσε ο κ. Σταμπουλίδης, από τις 3 Μαΐου θα επιτρέπεται η διαδημοτική μετακίνηση και δεν θα χρειαστεί να στέλνει ο πολίτης SMS για την επίσκεψη σε κατάστημα εστίασης , τα οποία για τους καθήμενους πελάτες θα κλείνουν στις 23:00, αλλά θα μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν για υπηρεσίες delivery και take away.

