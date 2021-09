Μαχητές των Ταλιμπάν ξυλοκόπησαν γυναίκες διαδηλώτριες και άνοιξαν πυρ για να διαλύσουν τους διαδηλωτές στην Καμπούλ λίγες ώρες μετά την απαγόρευση των συγκεντρώσεων από τους ισλαμιστές. Πλάνα που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν ότι Ταλιμπάν χτυπούν γυναίκες διαδηλώτριες στους δρόμους ενώ ένας χτυπά μια γυναίκα με ραβδί στο χέρι πριν την διώξει.

Το βίντεο δείχνει επίσης ένοπλους ισλαμιστές να κρατούν τα όπλα τους κυνηγώντας τις γυναίκες μακριά από έναν πολυσύχναστο δρόμο. Το βίντεο έρχεται εν μέσω αναφορών πως οι γυναίκες αψήφησαν την απαγόρευση των Ταλιμπάν για τις διαδηλώσεις και συγκεντρώθηκαν έξω από την Πρεσβεία του Πακιστάν στην Καμπούλ μέχρι που οι μαχητές άνοιξαν πυρ για να διαλύσουν το πλήθος.

Πλάνα έδειχναν Ταλιμπάν να εμποδίζουν τους διαδηλωτές να συγκεντρωθούν και να τους φωνάζουν να διαλυθούν. Στη συνέχεια ακούγονται πυροβολισμοί και ουρλιαχτά στα πλάνα. Οι διοργανωτές της διαμαρτυρίας διέκοψαν τις διαδηλώσεις μετά την ανακοίνωση της απαγόρευσης το βράδυ της Τετάρτης εν μέσω μιας αισθητά ισχυρότερης ένοπλης παρουσίας των Ταλιμπάν – συμπεριλαμβανομένων των ειδικών δυνάμεων σε στρατιωτικές δυνάμεις – στους δρόμους της Καμπούλ.

