Οι Ουκρανοί γονείς καταβάλλουν απεγνωσμένη προσπάθεια για να προστατεύσουν τα παιδιά τους σε περίπτωση που τραυματιστούν ή σκοτωθούν, με κάποιους, μάλιστα, να επιλέγουν να γράφουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους και την ομάδα αίματος στο δέρμα τους.

Μια μητέρα από το Κίεβο αποκάλυψε σε μια ανάρτηση στο Instagram ότι είχε σκεφτεί να κάνει τατουάζ με πληροφορίες στη μικρή κόρη της σε περίπτωση που την έχανε.

Τουλάχιστον 120 παιδιά είχαν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία από την 1η Απριλίου, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, ενώ η Unicef ​​εκτιμά ότι περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια παιδιά είναι εκτοπισμένα στο εσωτερικό της χώρας.

Περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι έχουν καταφύγει σε γειτονικές χώρες, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι είτε έχουν εγκαταλείψει τις εστίες συγκρούσεων για ασφαλέστερες περιοχές της Ουκρανίας, είτε πιστεύεται ότι έχουν αποκλειστεί ή δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τις περιοχές που επηρεάζονται από τις μάχες.

Τοπικές αναφορές έχουν επισημάνει τα μέτρα που λαμβάνουν οι γονείς σε περίπτωση που χαθούν ή μείνουν ορφανά τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια των μαχών.

Η Ουκρανή δημοσιογράφος Anastasiia Lapatina στο Kyiv Independent είπε ότι ένας γονέας που δραπέτευσε από την πολιορκημένη Μαριούπολη της είπε ότι είχε γράψει τις ομάδες αίματος των παιδιών στα χέρια και τους καρπούς τους με μαρκαδόρο σε περίπτωση που παγιδευτούν κάτω από τα ερείπια μετά από αεροπορική επιδρομή.

