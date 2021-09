Καθώς ενηλικιώνονται, οι έφηβοι μοιράζονται το επόμενο κεφάλαιο της ζωής τους σε ένα νέο ντοκιμαντέρ, με τίτλο “Rebuilding Hope: The Children of 9/11”. Σε παραγωγή της Talos Films, σε συνεργασία με το PEOPLE και σε σκηνοθεσία της Ellen Goosenberg Kent, η ταινία κυκλοφόρησε στις 7 Σεπτεμβρίου. Συνδεδεμένοι με ένα μεγάλο ιστορικό γεγονός, οι τέσσερις έφηβοι του ντοκιμαντέρ – Gabi, Ronald, Jamie και Alexa – έχουν επίγνωση της ευθραυστότητας της ζωής.

