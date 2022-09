Συνεχίζεται το λαϊκό προσκύνημα της βασίλισσας Ελισάβετ στο Westminster Hall για τρίτη ημέρα, ενόψει της κηδείας της τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου. Η αίθουσα είναι ανοιχτή 24 ώρες την ημέρα μέχρι το πρωί της Δευτέρας για τα μέλη του κοινού να περάσουν από το φέρετρο και να αποτίσουν τα σέβη τους.

Τεράστιες ουρές έχουν σχηματιστεί στο κεντρικό Λονδίνο και η αναμονή φτάνει μέχρι και τις 24 ώρες. Στο λαϊκό προσκύνημα συμμετέχουν μικροί και μεγάλοι, διάσημοι και μη, προσεγγίζοντας το εσωτερικό του Αββαείου του Westminster.

Ο David Beckam, ο οποίος με τη σειρά του θέλησε να αποτίσει τα σέβη του στη βασίλισσα, χρειάστηκε να περιμένει 13 ώρες συνολικά, δηλώνοντας ότι «είναι ξεχωριστό να βρίσκεσαι εδώ, να τιμάς τη μνήμη και να ακούς τις διαφορετικές ιστορίες που έχουν να πουν οι άνθρωποι.

Ήμουν πολύ τυχερός που είχα μερικές στιγμές στη ζωή μου δίπλα στην Αυτού Μεγαλειότητα. Όλοι είδαμε πόσο ξεχωριστή είναι. Είναι μία στενάχωρη ημέρα αλλά και ημέρα για να θυμόμαστε την εκπληκτική κληρονομιά που άφησε πίσω».

Former British soccer star David Beckham queued alongside the tens of thousands of people waiting to see Queen Elizabeth lying in state https://t.co/SaxM2wrFfQ pic.twitter.com/zwwy4xqc7g