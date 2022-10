Ενώ η λαϊκή εξέγερση συνεχίζεται στο Ιράν, ένα ακόμη περιστατικό που φανερώνει την αγανάκτηση των πολιτών, έλαβε χώρα. Σύμφωνα λοιπόν με βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φοιτήτριες στην Τεχεράνη φώναζαν «άντε χάσου» κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Ιρανού προέδρου Ebrahim Raisi στην πανεπιστημιούπολη τους το Σάββατο 08/10, ενώ ο ίδιος καταδίκαζε τους διαδηλωτές που εξοργίστηκαν και κινητοποιήθηκαν από τον θάνατο της νεαρής Mahsa Amini.

Ο Raisi απευθύνθηκε σε καθηγητές και φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Alzahra στην Τεχεράνη, απαγγέλλοντας ένα ποίημα που ταύτιζε τους «ταραχοποιούς» με τις μύγες, καθώς οι διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα μπήκαν στην τέταρτη εβδομάδα.

«Φαντάζονται ότι μπορούν να πετύχουν τους σατανικούς στόχους τους στα πανεπιστήμια», είπε ο Raisi στην κρατική τηλεόραση. «Εν αγνοία τους, οι φοιτητές και οι καθηγητές μας είναι σε εγρήγορση και δεν θα επιτρέψουν στον εχθρό να πραγματοποιήσει τους κακούς του στόχους».

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter από ακτιβιστή απεικόνιζε, όπως είπε, γυναίκες φοιτήτριες που φώναζαν «Raisi άντε χάσου» και «Οι μουλάδες χάθηκαν» καθώς ο πρόεδρος επισκεπτόταν την πανεπιστημιούπολη τους. Ένα άλλο βίντεο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έδειξε μαθητές να φωνάζουν: «Δεν θέλουμε διεφθαρμένο επισκέπτη», αναφερόμενοι στον Raisi.

Oct 8, 2022 students at AlZahra Univ. in #Tehran responded to Raisi's visit to their school by chants of "We don't want a corrupt system; we don't want a murderer guest (referring to Raisi's direct role in the 1988 massacre of 30,000 political prisoners in Iran). #IranProtests pic.twitter.com/U7te5qMWLX