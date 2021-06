Η τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων στην Ελλάδα αναφέρει πως τον περασμένο Απρίλιο, εν μέσω της καραντίνας του κορονοϊού, δέχθηκε 1.070 κλήσεις ενώ οι αντίστοιχες κλήσεις τον Μάρτιο ήταν 325. Τα νούμερα αυξήθηκαν κατακόρυφα και σε παγκόσμιο επίπεδο, αφού σύμφωνα με καταγραφή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, οι κλήσεις προς τις γραμμές σημείωσαν αύξηση κατά 60%, με τη γυναίκα να είναι το τυπικό θύμα και τον σύντροφο στον ρόλο του θύτη. Με αφορμή τα συγκεκριμένα γεγονότα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με το Signal For Help ή με πολύ απλά λόγια για την χειρονομία για βοήθεια.

