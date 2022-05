Η παλαιστινιοαμερικανίδα δημοσιογράφος του Al Jazeera, Shireen Abu Akleh πυροβολήθηκε θανάσιμα από στην Ιερουσαλήμ, ενώ κάλυπτε μια ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στην πόλη Τζενίν, στη Δυτική Όχθη, την Τετάρτη, 11/5.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας είπε ότι πυροβολήθηκε στο κεφάλι, ενώ επιβεβαίωσε τον θάνατό της λίγο αργότερα. Ο παραγωγός της Abu Akleh, Ali Al-Samudi, επίσης πυροβολήθηκε και είναι σε σταθερή κατάσταση, ανέφερε το υπουργείο.

Το Al Jazeera κατηγόρησε τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας ότι σκόπιμα στόχευσαν και δολοφόνησαν την Abu Akleh, μία από τις πιο εξέχουσες δημοσιογράφους του αραβικού κόσμου, και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσει τη δολοφονία και να ζητήσει από το Ισραήλ ευθύνες.

Οι συνθήκες γύρω από τον θάνατό της είναι αδιευκρίνιστες. Τρεις αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο CNN ότι οι δημοσιογράφοι πυροβολήθηκαν από ισραηλινά στρατεύματα και ότι δεν υπήρχαν Παλαιστίνιοι μαχητές δίπλα στους δημοσιογράφους εκείνη τη στιγμή.

«Ο ισραηλινός στρατός μας πυροβόλησε», είπε ο Samudi, ο παραγωγός που πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε. «Δεν υπήρχε Παλαιστίνιος ένοπλος στο συγκεκριμένο μέρος».

The Palestinian Authority said it would independently investigate the death of the Palestinian American journalist Shireen Abu Akleh, who was fatally shot during an Israeli raid in the West Bank on Wednesday. It rejected Israeli calls for a joint inquiry. https://t.co/A8UAyocHFJ — The New York Times (@nytimes) May 12, 2022

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δήλωσαν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας τους επιχειρούσαν στην περιοχή «να συλλάβουν υπόπτους για τρομοκρατικές δραστηριότητες» και τόσο οι Παλαιστίνιοι ύποπτοι όσο και οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβολούσαν εκείνη τη στιγμή.

«Στο πλαίσιο της δραστηριότητας στον προσφυγικό καταυλισμό Τζενίν, οι ύποπτοι πυροβόλησαν έντονα κατά των δυνάμεων και πέταξαν εκρηκτικά. Απαντήσαμε πυροβολώντας. Εντοπίστηκαν χτυπήματα», ανέφερε ο Ισραηλινός Στρατός. «Διερευνάται το ενδεχόμενο να χτυπήθηκαν δημοσιογράφοι, πιθανώς από πυρά Παλαιστινίων. Το γεγονός εξετάζεται».

Σε μεταγενέστερη δήλωση, ο αρχηγός του επιτελείου του IDF, Υποστράτηγος Aviv Kochavi φάνηκε να αμβλύνει αυτή τη στάση, λέγοντας: «Οι Παλαιστίνιοι πυροβόλησαν κατά των δυνάμεών μας, πυροβολώντας άγρια ​​και αδιακρίτως προς κάθε κατεύθυνση. Σε αντίθεση με τους Παλαιστίνιους, οι στρατιώτες του IDF πραγματοποιούν επαγγελματικές και επιλεκτικές βολές. Σε αυτό το στάδιο δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί από ποιον πυροβολισμό χτυπήθηκαν οι δημοσιογράφοι».

Ο Kochavi πρόσθεσε ότι μια ειδική ομάδα θα ερευνήσει το περιστατικό. Ο ισραηλινός στρατός έχει εντείνει τις επιχειρήσεις του στη Δυτική Όχθη μετά από μια σειρά επιθέσεων με στόχο Ισραηλινούς, με 18 νεκρούς. Αρκετοί από τους επιτιθέμενους ήταν από την περιοχή Τζενίν. Πριν από τη δήλωση του Kochavi ότι «δεν είναι δυνατό» να προσδιοριστεί ποιος πυροβόλησε την Abu Akleh, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Naftali Bennett έκανε τις παρακάτω δηλώσεις: «Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει, φαίνεται πιθανό ότι ένοπλοι Παλαιστίνιοι — που πυροβολούσαν αδιακρίτως εκείνη τη στιγμή — ήταν υπεύθυνοι για τον ατυχή θάνατο της δημοσιογράφου».

Ισραηλινοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Ισραηλινού Στρατού και του Υπουργείου Εξωτερικών, δημοσίευσαν ένα βίντεο που δείχνει έναν άνδρα να πυροβολεί σε ένα δρομάκι και ανθρώπους να τρέχουν στον Καταυλισμό Προσφύγων Τζενίν, φωνάζοντας για ένα χτύπημα στρατιώτη.

Israeli forces killed a Palestinian American Al Jazeera journalist who was wearing a press vest in the occupied West Bank.



Shireen Abu Akleh was 51.



Israeli soldiers shot her in the head during raids in Jenin, say other journalists: "They killed her in cold blood." pic.twitter.com/TfIn8XJfO8 — AJ+ (@ajplus) May 11, 2022

«Κανένας στρατιώτης του IDF δεν τραυματίστηκε, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα ότι Παλαιστίνιοι τρομοκράτες ήταν αυτοί που πυροβόλησαν την δημοσιογράφο», είπε ο Bennett.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ ζήτησε να διεξαχθεί έρευνα. «Πολύ λυπημένος πληροφορήθηκα για τον θάνατο της Αμερικανίδας και Παλαιστίνιας δημοσιογράφου Shireen Abu Akleh. Ενθαρρύνω μια διεξοδική έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου της και του τραυματισμού τουλάχιστον ενός άλλου δημοσιογράφου σήμερα στη Τζενίν».

Ο Nides ζήτησε «άμεση και ενδελεχή» έρευνα για τη δολοφονία λέγοντας ότι «οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν». «Είμαστε συντετριμμένοι και καταδικάζουμε σθεναρά τη δολοφονία της Αμερικανίδας δημοσιογράφου Shireen Abu Akleh στη Δυτική Όχθη. Ο θάνατός της αποτελεί προσβολή για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης παντού», πρόσθεσε.

Absolutely heartbreaking news. Veteran Al Jazeera correspondent Shireen Abu Akleh has passed away after being in shot in the head by Israeli forces while reporting on an Israeli army raid on a refugee camp in Jenin, occupied West Bank. She was wearing a press vest at the time. pic.twitter.com/Krjhy8KCgY — Taj Ali (@Taj_Ali1) May 11, 2022

Δημοσιογράφος Shireen Abu Akleh: «Η αληθινή φωνή»

Η Abu Akleh κάλυπτε τα δεινά των Παλαιστινίων υπό την ισραηλινή κατοχή για πάνω από δυόμισι δεκαετίες.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ιερουσαλήμ και ανήκε σε χριστιανική οικογένεια, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Bir Zeit, όπου ήταν δασκάλα. Εντάχθηκε στο Al Jazeera όταν ιδρύθηκε το 1997, σε ηλικία 26 ετών, και έγινε το πρόσωπο της παλαιστινιακής κάλυψης για εκατομμύρια αραβικά νοικοκυριά.

Κάλυψε τους πολέμους της Γάζας του 2008, 2009, 2012, 2014 και 2021 καθώς και τον πόλεμο του 2006 στον Λίβανο, σύμφωνα με το Al Jazeera.

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ το μέγεθος της καταστροφής ή την αίσθηση ότι ο θάνατος μερικές φορές ήταν κοντά», είπε η Abu Akleh σχετικά με την κάλυψη της εισβολής του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη το 2002 σε βίντεο που δημοσίευσε το Al Jazeera τον Οκτώβριο.

Hundreds of Palestinians carrying the body of Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh in Ramallah. pic.twitter.com/K6DlzY5O7O — Alaa Daraghme (@AlaaDaraghme) May 11, 2022

«Κοιμόμασταν σε νοσοκομεία ή κάτω από τις στέγες ανθρώπων που δεν γνωρίζαμε, και παρά τον κίνδυνο, ήμασταν αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να κάνουμε ρεπορτάζ», είπε.

Πριν ενταχθεί στο Al Jazeera, η Abu Akleh εργάστηκε στο Voice of Palestine Radio, στο Amman Satellite Channel, στο Miftah Foundation και στο γαλλικό Radio Monte Carlo. Εργάστηκε επίσης με την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή, σύμφωνα με το Al Jazeera.

«Κάθε σπίτι… μέσα στην Παλαιστίνη ή έξω από την Παλαιστίνη, θρηνεί τη Shireen γιατί είναι η φωνή μας στον κόσμο», είπε ο Terry Bullata, φίλος και πρώην συμμαθητής της Abu Akleh. «Είναι η φωνή των βασάνων μας κάτω από την κατοχή. Είναι η φωνή της φιλοδοξίας μας για ελευθερία».

I’m shattered by the news of the assassination of my friend & colleague Shireen Abu Akleh, a veteran journalist. @IDF shot her in the head while she reporting in Jenin… she was wearing a press vest.

This was an execution; a heinous crime & an attack on the freedom of the press. pic.twitter.com/DwhzxLarQu — Rula Jebreal (@rulajebreal) May 11, 2022

