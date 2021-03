Συγκεκριμένα, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι φτιάχνεται μια πλατφόρμα όπου θα μπορεί κανείς εθελοντικά να δηλώνει αν είναι θετικός στον ιό με βάση το self test «κι έπειτα αυτό θα οδηγεί στην δυνατότητα οι πολίτες να μπορούν να κάνουν δωρεάν πρόσθετο rapid test σε δημόσιες δομές. Δεν υπάρχει καμιά υποχρέωση να το δηλώσει κάποιος, διότι πιστεύουμε στην ατομική ευθύνη κι ότι ο κάθε συμπολίτης μας καλό θα είναι να το δηλώσει. Στις αρχές Απριλίου θα αρχίσουν να χορηγούνται τα self test. Θα ανακοινωθεί άμεσα γενικότερα από την Κυβέρνηση».

