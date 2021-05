Από σήμερα, Δευτέρα, τόσο οι εργαζόμενοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, όσο και οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν τα self tests τους από τα φαρμακεία. Ωστόσο, για αυτή την εβδομάδα, 24/5-30/5 δεν ισχύει η υποχρέωση διενέργειας self test από τους συγκεκριμένους εργαζόμενους έως 24 ώρες πριν την πρώτη ημέρα της εβδομάδας που θα παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας και η συνακόλουθη δήλωση του αποτελέσματος στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

