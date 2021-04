Συγκεκριμένα, αν εμφανιστούν δύο κόκκινες γραμμές στα γράμματα C T το τεστ είναι θετικό. Αν εμφανιστεί κόκκινη γραμμή μόνο στο γράμμα C τότε το τεστ είναι αρνητικό. Αν εμφανιστεί μια κόκκινη γραμμή μόνο στο γράμμα Τ σημαίνει ότι το τεστ δεν έχει γίνει σωστά.

Από σήμερα, Τετάρτη 7 Απριλίου, ξεκινά η διάθεση των self tests στα φαρμακεία με τους μαθητές Λυκείου και τους εκπαιδευτικούς να έχουν προτεραιότητα. Πώς γίνεται το self test; Πώς καταλαβαίνουμε αν είναι θετικό ή αρνητικό και τι κάνουμε αν τελικά βγει θετικό;