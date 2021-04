Η κυρία Κεραμέως αναφερόμενη στα 1.753 θετικά αποτελέσματα από τα self test είπε ότι είναι χρήσιμο εργαλείο για να περιοριστεί η διασπορά του ιού. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί από τις 10 Μαΐου θα πρέπει να υποβάλλονται σε self test δυο φορές την εβδομάδα για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα.

