Η ActionAid σε συνεργασία με τo Women on Top, την Επιτροπή Ερευνών του Παντείου Πανεπιστημίου, τον Σύνδεσμο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας και τη DATAWO, ανακοινώνουν την έναρξη του προγράμματος «Safe at Work» και σας προσκαλούν την Τετάρτη 15 Ιουνίου 18:30-19:30, στην εναρκτήρια εκδήλωση, όπου θα συζητηθεί το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας και οι λύσεις που προτείνονται από το έργο.

