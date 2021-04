Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο The Journal of General Psychology κι έγινε απ’ τον περασμένο Μάρτιο έως τον Αύγουστο, αποκάλυψε τις αδιανόητες αναζητήσεις των ανθρώπων, σχετικά με επιθέσεις εναντίον γυναικών.

you might also like