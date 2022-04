Καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται, οι επιθέσεις συνεχίζονται και ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται. Μετά την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από το Κίεβο και τη γύρω περιοχή την περασμένη εβδομάδα, η κλίμακα των απωλειών των αμάχων αποκαλύπτεται τώρα.

Εικόνες από την πόλη Μπούσα, λίγο έξω από το Κίεβο, δείχνουν πτώματα με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη τους, ενώ φαίνεται πως είναι πυροβολημένα από κοντινή απόσταση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Volodymyr Zelenskyy χαρακτήρισε τα στοιχεία που προέκυψαν από την Μπούσα ως «γενοκτονία» και είπε ότι η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ την Τρίτη, 5/4, θα συζητήσει πιθανά εγκλήματα πολέμου από τις ρωσικές δυνάμεις.

Η Μόσχα έχει αρνηθεί όλες αυτές τις κατηγορίες και λέει ότι οι απώλειες σε πόλεις όπως η Μπούσα ήταν το αποτέλεσμα «κατάφωρων προκλήσεων από Ουκρανούς ριζοσπάστες».

Η Μπούσα είναι μια πόλη περίπου 36.000 κατοίκων περίπου 16 μίλια βορειοδυτικά του Κιέβου στην ευρύτερη περιοχή το.

«Είναι δύσκολο να το φανταστεί κανείς, αλλά η Μπούσα ήταν μια δημοφιλής πόλη», λέει η Deborah Haynes, συντάκτρια ασφαλείας και άμυνας του Sky News που βρίσκεται στην Ουκρανία.

«Τα νεαρά ζευγάρια επέλεξαν να μετακομίσουν εκεί, όπου τα ακίνητα είναι πιο προσιτά, για να κάνουν οικογένεια. Το κέντρο της πόλης είναι γεμάτο με καταστήματα…υπάρχουν σχολεία, παιδικοί σταθμοί και πάρκα».

Καθώς οι Ρώσοι προχωρούσαν προς το Κίεβο, η Μπούσα έγινε βασικό πεδίο μάχης.

«Οι Ουκρανοί βομβάρδισαν μια βασική γέφυρα, εμποδίζοντας τα ρωσικά μαχητικά οχήματα να μπορούν να περάσουν εύκολα και συνέτριψαν τη ρωσική πλευρά με πυροβολικό».

Οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν να αποσύρονται από την περιοχή του Κιέβου γύρω στις 30 Μαρτίου, με τους αναλυτές να υποστηρίζουν ότι εξαντλούνται οι πόροι και επιλέγουν να επικεντρωθούν στα νότια και ανατολικά της χώρας – όπου θα μπορούσαν να δημιουργήσουν έναν χερσαίο διάδρομο προς την Κριμαία – αντί για την πρωτεύουσα.

Τώρα οι μάχες έχουν υποχωρήσει, δημοσιογράφοι και παρατηρητές ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπόρεσαν να έχουν πρόσβαση ξανά στην πόλη και να παρακολουθήσουν την καταστροφή που άφησε πίσω τους.

Το Sky News επαλήθευσε δύο βίντεο που δείχνουν πτώματα στους δρόμους της Μπούσα, συμπεριλαμβανομένου ενός με τουλάχιστον επτά πτώματα στο πεζοδρόμιο.

Bodies of civilians killed in the Russian invasion lie on a streets of Bucha, Ukraine April 3, 2022.

Οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από το Associated Press δείχνουν πτώματα με χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη τους και πληγές στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους. Οι δημοσιογράφοι τους λένε ότι έχουν δει 21 πτώματα, με τουλάχιστον μια ομάδα εννέα ατόμων με πολιτικά ρούχα.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν έναν αυτοσχέδιο ομαδικό τάφο μήκους 45 ποδιών έξω από την εκκλησία του Αγίου Ανδρέα και του Pyervozvannoho All Saints της πόλης.

Οι εικόνες από την Μπούσα προκάλεσαν αντιδράσεις από τη Ρωσία, με το υπουργείο Εξωτερικών να ισχυρίζεται ότι τα πτώματα τοποθετήθηκαν στρατηγικά στους δρόμους από Ουκρανούς αφού «όλες οι ρωσικές μονάδες αποσύρθηκαν πλήρως από την Μπούσα» – στα τέλη Μαρτίου.

Ωστόσο, νέες δορυφορικές εικόνες από τις 19 Μαρτίου φαίνεται να δείχνουν πτώματα στην οδό Yablonska στην Bucha – υποδεικνύοντας ότι βρίσκονταν εκεί, ενώ ήταν ακόμη οι Ρώσοι.

Satellite photos show bodies lay in Bucha for weeks, disproving Russia's claim that the scene was staged after they left



Source: MAXAR #Russia #Ukraine | Day 40