Ο γνωστός τραγουδιστής Δάκης ονομαζόταν κανονικά Βρασίδας Χαραλαμπίδης. Γεννήθηκε στις 26 Αυγούστου 1943 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Το 1963 ήρθε στην Ελλάδα και σχεδόν ένα χρόνο μετά, ξεκίνησε να τραγουδά σε χώρους διασκέδασης και θεαμάτων και παράλληλα ηχογραφούσε το 1964 τον πρώτο του δίσκο στα αγγλικά με τίτλο «Deep in the heart of Athens» και ακολούθησαν δίσκοι που γνώρισαν αμέσως μεγάλη επιτυχία στα Γαλλικά, Ιταλικά και Αγγλικά.

