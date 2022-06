Κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και αποτελεί την κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ από το 1972 μέχρι σήμερα, για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2022 διεξάγεται με θέμα «Μόνο μία Γη», τονίζοντας την ανάγκη να ζήσουμε σε αρμονία με τη φύση, υιοθετώντας έναν πιο πράσινο τρόπο ζωής.

Η ημέρα έρχεται για να μας υπενθυμίσει το πόσο πολύ βασιζόμαστε όλοι μας στη φύση και στους πόρους που αυτή μας παρέχει. Αλλά το περιβάλλον αντιμετωπίζει πρωτοφανείς κινδύνους, οι οποίοι προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το κλίμα της Γης έχει ήδη θερμανθεί κατά περίπου 1°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Το αποτέλεσμα είναι οι εποχές να αλλάζουν, οι καταιγίδες να εντατικοποιούνται, ενώ πλημμύρες, ξηρασίες, καύσωνες και πυρκαγιές γίνονται όλο και πιο συχνές, αλλά και περισσότερο καταστροφικές.

Στο σύμπαν υπάρχουν δισεκατομμύρια γαλαξίες, στον γαλαξία μας υπάρχουν δισεκατομμύρια πλανήτες, όμως υπάρχει «Μόνο Μία Γη», αναφέρει ο ΟΗΕ για τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Antonio Guterres, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα προς όλους τους ανθρώπους λέγοντας πως «είναι βιώσιμης σημασίας να προστατεύσουμε την υγεία της ατμόσφαιρας, τον πλούτο και την ποικιλία της ζωής στη Γη, τα οικοσυστήματα και τις περιορισμένες πηγές».

«Ένα υγιές περιβάλλον είναι απαραίτητο για όλους τους ανθρώπους, καθώς αυτό είναι που του παρέχει τρόφιμα, καθαρό νερό, φάρμακα, τη ρύθμιση του κλίματος και προστασία από ακραία καιρικά φαινόμενα. Είναι σημαντικό να διαχειριζόμαστε με σύνεση τη φύση και να διασφαλίζουμε ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες της, ιδίως για τα πιο ευάλωτα άτομα και κοινότητες» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Συνεχίζει, λέγοντας πως «περισσότεροι από 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι πλήττονται από τα υποβαθμισμένα οικοσυστήματα. Η ρύπανση ευθύνεται για περίπου 9 εκατομμύρια πρόωρους θανάτους κάθε χρόνο. Περισσότερα από 1 εκατομμύριο φυτικά και ζωικά είδη κινδυνεύουν να εξαφανιστούν, πολλά μέσα σε δεκαετίες».

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου αναφέροντας πως «οι κυβερνήσεις πρέπει επειγόντως να δώσουν προτεραιότητα στη δράση για το κλίμα και την προστασία του περιβάλλοντος μέσω πολιτικών που προωθούν τη βιώσιμη πρόοδο. Από την πλευρά τους, οι επιχειρήσεις πρέπει να θέσουν τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο της λήψης αποφάσεων για χάρη της ανθρωπότητας και της δικής τους κατώτατης γραμμής. Ένας υγιής πλανήτης είναι η ραχοκοκαλιά σχεδόν κάθε βιομηχανίας στη Γη».

«Ως ψηφοφόροι και καταναλωτές πρέπει να κάνουμε τις ενέργειές μας να μετράνε: από τις πολιτικές που υποστηρίζουμε, τα τρόφιμα που τρώμε, τις μεταφορές που επιλέγουμε, τις εταιρείες που υποστηρίζουμε. Μπορούμε όλοι να κάνουμε φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές που θα καταλήξουν στην αλλαγή που χρειαζόμαστε. Η ιστορία έχει δείξει τι μπορεί να επιτευχθεί όταν δουλεύουμε μαζί και βάζουμε τον πλανήτη πάνω από όλα».

