Με ένα νέο και συγκλονιστικό εξώφυλλο κυκλοφορεί το περιοδικό TIME, το οποίο σχετίζεται με την κλιματική κρίση και τον ρόλο των πολυεθνικών στην αντιμετώπισή της. Ένα εξώφυλλο που φανερώνει μία σκληρή και θλιβερή αλήθεια για την ανθρωπότητα.

Στο Χιούστον στις αρχές Μαρτίου, δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν απέναντι από το γιγάντιο ξενοδοχείο Hilton που φιλοξενούσε το CERAWeek , το χαρακτηριστικό ετήσιο συνέδριο της βιομηχανίας ενέργειας. Τα πανό των διαδηλωτών κατηγορούσαν τα εταιρικά στελέχη στο εσωτερικό ότι πρόδωσαν την ανθρωπότητα επιδιώκοντας την οικονομική απόδοση.

Στο εξώφυλλο του περιοδικού TIME απεικονίζεται στο κέντρο του ένα δέντρο το οποίο ξεπροβάλλει μέσα από ένα τραπέζι εταιρικών συνεδριάσεων.

