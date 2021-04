Η Κυβέρνηση, στην καθιερωμένη ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας, ανακοίνωσε το άνοιγμα του λιανεμπορίου στην Αχαΐα (με click inside και click away), το άνοιγμα των καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη μόνο με click away, αλλά και τη διατήρηση των κλειστών καταστημάτων στην Κοζάνη.

