Θύματα βιασμού έστειλαν την Παρασκευή (02/09) ένα ηχηρό μήνυμα στον ΟΗΕ, όπου η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ένα «ιστορικό» ψήφισμα για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη όσων υπέστησαν σεξουαλικές επιθέσεις. Ο βιασμός είναι αποκρουστικός ακόμη και ως λέξη καθώς αποτυπώνει την απόλυτη περιφρόνηση της ελεύθερης συνείδησης του θύματος, την βάναυση προσβολή της ψυχικής και σωματικής του υπόστασης, καθώς και την έλλειψη σεβασμού προς τον άνθρωπο ως αξία.

Βιασμός το σεξ χωρίς ξεκάθαρη συναίνεση – Η Ισπανία θέτει σε ισχύ τον νόμο «μόνο το ναι σημαίνει ναι»

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο ψήφισμα, η Γενική Συνέλευση «προτρέπει τα κράτη να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα, στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ώστε να επιτρέψουν στα θύματα σεξουαλικής βίας την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, τα ένδικα μέσα και την αρωγή».

Το ψήφισμα, που έγινε δεκτό με επευφημίες και χειροκροτήματα, υπογραμμίζει ιδιαίτερα τη σημασία που έχει για τα θύματα η «ταχεία και απρόσκοπτη πρόσβαση» στη δικαιοσύνη, η ανάγκη «ενίσχυσης» της διεθνούς συνεργασίας και της προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών.

The EU welcomes the adoption of the #SurvivorsResolution



We thank Sierra Leone and Japan for their leadership.



We commend survivors’ organisations for their determination in pushing forward this initiative.https://t.co/sBfsEVOPsC pic.twitter.com/DPNQ0cmdpO