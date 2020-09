Ο Obama χρησιμοποιεί το TikTok για να παραδώσει μαθήματα σ’ όλους τους πολιτικούς ενόψει εκλογών

Το νέο βίντεο του Barack Obama που ανήρτησε στα social media τρέλανε τους νέους, στους οποίους και απευθύνεται, ενώ η αποκάλυψη που έκανε δημιούργησε φρενίτιδα στους χρήστες του Instagram.

Ο πρώην πρόεδρος ανέβασε στα social media ένα βίντεο μέσα από το οποίο απευθύνεται στους νέους, ζητώντας τους να ψηφίσουν στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Όμως, δεν είναι και τόσο απλό όσο ακούγεται.

Στην αρχή του βίντεο, που διαρκεί μόλις 3 λεπτά, ο Barack Obama ευχαριστεί τους νέους που του δίδαξαν τρόπους για να περνάει τον ελεύθερό του χρόνο στην καραντίνα. Για παράδειγμα, δήλωσε πως έμαθε να αποδέχεται challenges στο TikTok, αλλά και στο Finsta του. Κι εκεί οι νέοι έμειναν με το στόμα ανοιχτό.

Τι είναι το Finsta; Το Finsta είναι ένας συντομευμένος όρος για το Fake Instagram, ψεύτικο Instagram, ναι καλά κατάλαβες. Δηλαδή έναν λογαριασμό στο Instagram που χρησιμοποιούν κυρίως οι νέοι για να ανεβάζουν πιο ρεαλιστικές και ειλικρινείς δημοσιεύσεις και τις οποίες μοιράζονται με τους στενούς τους μόνο φίλους.

Όμως, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δεν σταματά εκεί.

Στο βίντεο των τριών λεπτών, ο Obama μιλάει στους νέους για τη σημασία της ψηφοφορίας στις εκλογές του 2020, παροτρύνοντάς τους να συμμετέχουν. Μάλιστα, περιγράφει διάφορες επιλογές ψηφοφορίας και αστεία σχετικά με την ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου. «Γνωρίζω ότι η ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου είναι ένας τομέας όπου πολλοί νέοι μπορεί να έχουν ερωτήσεις», λέει χαρακτηριστικά και ενθαρρύνει όποιον σκέφτεται να ψηφίσει ταχυδρομικώς για να εγγραφεί και να υποβάλει αίτηση για ψηφοφορία αμέσως και να «ψηφίσει όσο το δυνατόν νωρίτερα».

Ο Obama ξεκαθαρίζει στους νέους ότι κάθε ψήφος του μετράει, κάνοντας μία έκκληση. «Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εκεί έξω που προσπαθούν να σας μπερδέψουν και να σας παραπλανήσουν σχετικά με αυτές τις εκλογές. Προσπαθούν να σας κάνουν να είστε κυνικοί» είπε, κάνοντας έναν υπαινιγμό για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τις τελευταίες εβδομάδες έχει προσπαθήσει να σπείρει αμφιβολίες για το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020. «Προσπαθούν να σας κάνουν να πιστέψετε ότι η ψήφος σας δεν μετράει. Μην τους επιτρέψετε να το κάνουν αυτό. Η δημοκρατία μας είναι ένα πολύτιμο αγαθό και εναπόκειται σε όλους εμάς να την προστατεύσουμε» είπε ο πρώην πρόεδρος λίγο πριν τελειώσει το βίντεο.

Δες κι εσύ το βίντεο του Barack Obama:

Over the last few months, I've learned a thing or two from the young people in our country. I figured I would return the favor by sharing with you how to make a plan to vote in this upcoming election.

Get registered and vote early: https://t.co/Q5BUeMaOB5

Video: @attn pic.twitter.com/CNqjS7Dmxo

— Barack Obama (@BarackObama) September 16, 2020