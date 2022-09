Με κανονιοβολισμούς σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, από το Λονδίνο μέχρι το Μπέλφαστ, τιμήθηκε η μνήμη της βασίλισσας Ελισάβετ, ενώ ο Κάρολος και η σύζυγός του Καμίλα, έφτασαν στο Λονδίνο, προκειμένου ο νέος βασιλιάς της Αγγλίας να ετοιμάσει το διάγγελμα του προς το Έθνος, το οποίο θα απευθύνει τις βραδινές ώρες. Επιπλέον, ανάμεσα στις αρμοδιότητες που έχει να φέρει εις πέρας είναι και η συνάντηση με την πρωθυπουργό Λιζ Τρας σήμερα το απόγευμα 8/9, καθώς και η σύσκεψη με τον Λόρδο του Νόρφολκ για να συζητήσουν τελετουργικό που θα ακολουθηθεί στην κηδεία της Ελισάβετ Β. Πότε πρόκειται να ανακηρυχθεί και επίσημα βασιλιάς και ποιες θα είναι οι αρμοδιότητές του από εδώ και πέρα;

Η βρετανική κυβέρνηση κήρυξε επισήμως την έναρξη περιόδου εθνικού πένθους για τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, δημοσιεύοντας «κατευθυντήριες γραμμές εθνικού πένθους».

Επιπλέον, ο συμβολικός χαιρετισμός με 96 κανονιοβολισμούς που σηματοδοτεί κάθε χρόνο της ζωής της, ακούστηκε στη 13:00 μετά το μεσημέρι, ενώ το βράδυ πρόκειται να τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου.

#WATCH | The United Kingdom: Royal gun salutes of 96 rounds to mark each year of #QueenElizabethII‘s life taking place in London, Belfast, Cardiff and Edinburgh.



(Source: Reuters) pic.twitter.com/WA71DFddJm