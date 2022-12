Η απεργία σηματοδοτεί την πρώτη φορά που οι εργαζόμενοι των New York Times συμμετέχουν σε στάση εργασίας από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Μάλιστα, η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω ενός αυξανόμενου εργατικού κινήματος σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες στο οποίο εργαζόμενοι από μεγάλες πολυεθνικές, όπως η Amazon, τα Starbucks και η Apple Inc, εναντιώνονται στις αθέμιτες εργασιακές πρακτικές.

Οι υπάλληλοι του Newsroom και άλλα μέλη του NewsGuild of New York λένε ότι έχουν βαρεθεί την «αδυναμία της εταιρείας να διαπραγματευτεί με καλή πίστη» από τη λήξη της τελευταίας τους σύμβασης τον Μάρτιο του 2021. Το σωματείο ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι περισσότεροι από 1.100 εργαζόμενοι προβαίνουν σε 24ωρη στάση εργασίας ξεκινώντας στις 12.01 π.μ. της Πέμπτης, εκτός εάν οι δύο πλευρές καταλήξουν σε συμφωνία -κάτι που δεν συνέβη-.